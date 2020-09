Beatrice porta alle audizioni di X Factor 2020 una canzone sulla dislessia intitolata Super Potere e commuove i giudici.

Si presenta con pantaloni neri, maglietta e l’aria un po’ impacciata.

Beatrice ha vent’anni e ai giudici d X Factor fa subito simpatia: le sue risposte in cui un “ma” ci mette sempre lo zampino fa istintivamente sorridere Mika e i suoi colleghi.

Poi si inizia parlare del uso inedito, Super Potere, e Beatrice spiega che a spingerla a scriverlo è stata la dislessia, una diversità con cui ha imparato a convivere dopo tante difficoltà.

Il brano non poteva che conquistare tutti.

Beatrice Super Potere: testo e video

La stessa Beatrice spiega così la sua canzone sul suo canale YouTube

“Ognuno di noi ha dei superpoteri, ciò che crediamo sia un nostro punto debole può rivelarsi la nostra più grande forza se lo guardiamo da un’altra prospettiva. Ognuno di noi ha un proprio linguaggio ed un proprio canale privilegiato per esprimersi, dobbiamo solo trovare qual è.”

TESTO SUPER POTERE:

Dicono che sono anormale

“Non so leggere” “non so contare”

Dicono ” ma che ci vuoi fare”

“Se non riesci ad imparare”

“Se non riesci ad ascoltare”

È difficile

Le lettere ruotano, i numeri girano

Nella mia testa non trovo equilibrio

E non so perchè

Ricordo il primo giorno di scuola

Mano nella mano e il cuore in gola

Mi dicevi ” non avere paura” “

Non c’è niente di sbagliato in te”

“Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’ impara ad usare”

Sinistra è destra e destra è sinistra

Mi sembra quasi un’altra lingua

Confondo ancora i minuti in un’ora

I secondi in un minuto

Ti sembrerà stupido

Ma è difficile

Le lettere ruotano, i numeri girano

Nella mia testa non trovo equilibrio

E non so perchè

Mi ricordo a ricreazione

Stavo da sola tutte le ore

Tu mi dicevi ” Non piangere amore”

“Non c’è niente di sbagliato in te”

“Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’impara ad usare”

“Lasciali ma lasciali parlare

Siamo un arcobaleno contro il male

Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, s’impara ad usare”

“Sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’impara ad usare Non cambiare”