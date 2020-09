Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: la Bilancia

Oggi, 23 Settembre, entriamo nel vivo del mese della Bilancia, nono segno dello zodiaco nonché quello successivo al segno zodiacale della Vergine. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche che la riguardano come i tratti predominanti, il carattere e alcune curiosità che non tutti sanno.

Scheda della Bilancia

Periodo: Dal 23 Settembre al 22 Ottobre

Dal 23 Settembre al 22 Ottobre Pianeta dominante: Venere

Venere Colore del segno: Verde

Verde Pietra porta fortuna: Tormalina verde

Tormalina verde Fiore del segno: Rosa bianca

Rosa bianca Giorno fortunato: Venerdì

Il segno zodiacale della Bilancia in generale

Le nate sotto il segno zodiacale della Bilancia sono persone caute, attente e di norma serene. La loro energia è sempre positiva e pacata, simbolo del loro equilibrio interiore. Riservate, sono anche in grado di comunicare in modo aperto, sopratutto quando si tratta di parlare degli altri e del loro vissuto. Sempre in grado di offrire buoni consigli, hanno la capacità di entrare nella mente delle persone, spingendo a pensare e a elaborare gli argomenti trattati.

Amanti della bellezza in generale, sono in grado di trasmetterla agli altri e di rendere più piacevole gli ambienti nei quali si muovono. Ogni tanto, possono sembrare un po’ distaccati per via del senso di privacy che li riguarda. Si tratta, però, di un aspetto che chi li conosce bene sa riconoscere e distinguere. Sicure di se, sanno imporsi con garbo e se hanno qualcosa da dire non esitano nel farlo. Il più delle volte con esito positivo dato dal loro essere sempre in grado di tranquillizzare le persone con le quali entrano in contatto.

A loro modo, le native del segno sanno essere permalose. E così, finiscono con il prendersela per cose apparentemente banali ma che ai loro occhi hanno una certa rilevanza. Aspetto che ogni tanto può renderle imprevedibili ma che ancora una volta avviene solo per chi non le conosce abbastanza a fondo.

Nella vita sanno sempre approcciarsi con lo giusto spirito. Abituate a non perdersi mai d’animo sono disposte a lottare per tutto ciò in cui credono e ciò le aiuta a vincere sotto tanti aspetti. Qualcosa per cui non sono solite vantarsi. Anzi, se ne hanno modo non esitano a dare consigli utili a chiunque si trovi a percorrere una strada già battuta.

Le native della Bilancia nel lavoro e nello studio

Attratte da tutto ciò che percepiscono come armonico, le native della Bilancia sono particolarmente adatte a ricoprire ruoli artistici. Predisposte per studi di design o di architettura, possono essere ugualmente in grado di lavorare nel campo della moda così come in qualsiasi altro dove alla base ci sia il buon gusto.

In genere tendono ad andare d’accordo con colleghi e capi e quando possono danno ottimi consigli e spunti da cui trarre nuove idee. Cosa che le aiuta a rivelarsi delle risorse inestimabili per chiunque abbia a che fare con loro.

Particolarmente in grado di conoscere e capire se stesse, si approcciano sempre e solo a cose che sentono in linea con il loro modo di essere. Ciò avviene sopratutto nello studio dove sono disposte ad impegnarsi tanto ma solo quando ritengono di aver trovato quello più adatto a loro. In alternativa, preferiscono fermarsi e continuare a cercare fino a quando non si sentono pienamente soddisfatte.

Sul lavoro sono in grado sia di collaborare che di ricoprire mansioni di comando. Cosa che fanno sempre con la loro gentilezza e con modi che spingono chi le circonda a fidarsi e seguirne ogni più piccolo consiglio. Quando c’è da lavorare, inoltre, non si tirano mai indietro e sono sempre pronte a darsi da fare per ottenere risultati idonei alle aspettative. Cosa che riescono a fare coinvolgendo gli altri, dimostrandosi anche delle valide motivatrici.

Le native della Bilancia tra amicizia e amore

Quando si parla di relazioni è bene ricordare che le native della Bilancia sono, prima di tutto, persone molto riservate e per certi versi introspettive. Anche entrando in confidenza con loro si avrà sempre la sensazione di non avere il totale accesso ai loro pensieri. Cosa che è anche vera, visto che si tratta di persone che raramente si confidano e che quando lo fanno scelgono sempre cosa dire e cosa, invece, tenere per se.

In amicizia si mostrano ottime ascoltatrici, sempre in grado di dare consigli e pronte ad esserci quando si ha bisogno di loro. Al contrario, non amano parlare molto di se. Sanno però come trascorrere momenti piacevoli con le persone alle quali tengono. Ed il loro modo di mettere sempre tutti a loro agio le rende estremamente apprezzate e cercate.

In amore tendono ad essere un po’ più freddine e distaccate, almeno fin quando non ritengono di potersi fidare del tutto. Eleganti e raffinate nei modi di fare, sono spesso al centro dell’attenzione e per questo estremamente corteggiate. Si tratta di una cosa della quale sono consapevoli e che non gli fastidio. A patto che vengano rispettati i loro spazi e che non si diventi invadenti o pressanti. In tal caso sanno come far capire cosa pensano e mettere un freno alla cosa.

Sebbene siano tra le persone più affabili dello zodiaco, si può dire che le native del segno sappiano farsi capire e abbiano sempre le idee più che precise su tutto. Nelle relazioni, ciò si riflette con la conclusione di ogni rapporto qualora le cose iniziassero ad andare diversamente da come desiderano. E se c’è una cosa da ricordare delle native del segno è che quando prendono una decisione, questa tende ad essere definitiva. Frequentare una persona nata sotto il segno della Bilancia è sempre un’esperienza particolare.

Si tratta infatti di persone in grado di ampliare la capacità di visione di chi sta loro intorno. Di buon cuore, scelgono di aprirsi solo a chi considerano in grado di capirle e ciò porta a rapporti destinati a durare nel tempo. Ciò che conta è non deluderle mai perché si tratta di persone che difficilmente dimenticano un torto subito. Allo stesso tempo, tengono in grande considerazione chiunque si comporti bene con loro, dimostrandosi all’altezza delle loro aspettative.

Riassumendo, le persone nate sotto il segno della Bilancia sono da considerarsi come tranquille, sempre in grado di pensare ed agire con lucidità. Con un grande senso della giustizia sono sempre sopra le parti e per questo ben viste da tutti. Eleganti per natura, sanno circondarsi di bellezza, dando un tocco in più a tutto ciò che le circonda.