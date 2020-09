Barbara D’Urso spettacolare su Instagram: mora, con un top con una scollatura mozzafiato e seno in vista, una bellezza – Foto

Barbara D’Urso pubblica la foto che vedete qui in alto e manda in delirio il web. La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la D’Urso, ha tirato fuori dal cassetto una vecchia foto in cui appare assolutamente bellissima. Mora, con un top scollato e le braccia che si stringono, sfoggia un decolletè mozzafiato che fa sognare tutti i suoi followers.

“Mora, vintage, ricordi, col cuore”, si legge nella didascalia che accompagna la foto e che, in pochi minuti, ha conquistato migliaia di like e commenti.

Barbara D’Urso, lo stacco di coscia per Domenica Live scatena il web

Visualizza questo post su Instagram Anticipazione abito #DomenicaLive! 😍 #emozione #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:35 PDT

Barbara D’Urso è tornata ad essere la protagonista di canale 5. Dopo la prima settimana di Pomeriggio 5, la conduttrice è tornata a fare compagnia al pubblico anche la domenica, prima con Domenica Live, in onda subito dopo Daydreamer – Le ali del sogno che hanno consacrato Can Yaman, sempre più idolo del pubblico che con Live – Non è la D’Urso.

Per ricordare ai propri fans il ritorno del suo programma domenicale pomeridiano, la D’Urso ha provocato il video che vedete qui in alto e che ha letteralmente scatenato tutti i fans.

Sempre più bella e in splendida forma, la D’Urso, nel corso della prima puntata della nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, ha anche ricevuto le avances di Fabrizio Corona.

Nonostante il grande numero di corteggiatori, Barbara continua ad essere single. La conduttrice, infatti, non è ancora riuscita a trovare un uomo che la convinca a rinunciare alla sua vita da single. Ad oggi, dunque, nel cuore della D’Urso, gli unici uomini che occupano il suo cuore sono i figli Emanuele e Gianmauro.