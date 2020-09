Gianluca De Matteis, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Gianluca De Matteis, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Età, altezza, carriera, vita privata e curiosità del nuovo protagonista del trono classico.

Gianluca De Matteis è un tronista di Uomini e Donne. 30 anni, romano e fisioterapista, Gianluca, con i suoi capelli ricci e il suo accento romano, ha già conquistato le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne, ma chi è davvero il nuovo tronista del dating show di Canale 5 che affiancherà Davide Donadei nella scelta della donna della sua vita? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Gianluca De Matteis: età, altezza, carriera e vita privata del tronista di Uomini e Donne

Nome e Cognome: Gianluca De Matteis

Data di nascita: 30 maggio 1990

Luogo di Nascita: Roma

Età: 30 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: fisioterapista

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @_gianlucadematteis_

Gianluca De Mattei è nato a Roma il 30 maggio 1990. Lavora come fisioterapista sia privatamente che in una clinica e ha una sorella a cui è molto legato così come ai suoi genitori. Ha una grande passione per le moto e adora viaggiare al punto da concedersi spesso viaggi in sella. Alle telecamere di Uomini e Donne, ha descritto così le sensazioni che prova quando sale in moto.

“L’asfalto, la strada, la vivi in maniera totalmente differente. Nel senso che gli odori, i colori, i paesaggi che si vedono hanno dei colori, degli odori e dei profumi diversi. E non è tanto un mezzo che ti sposta da un punto A a un punto B. La moto è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene. Quel silenzio che tu hai mentre stai in moto, te lo vivi, almeno da parte mia, molto intensamente. Penso tanto, ragiono su di me, rifletto”.

“Mi piacciono le ragazze semplici e allo stesso tempo femminili, le ragazze che sanno parlare bene l’italiano. Se inizia a sbagliare i congiuntivi per me è tosta. Esiste nella vita il ruolo della corteggiatrice e del tronista. Poi alcune volte si confondono, ma tutto dipende dal rapporto che si crea. Se c’è intesa tra due persone non c’è più bisogno di un ruolo. Come un bel gioco, bisogna essere un po’ stron*i e un po’ buoni”, ha dichiarato durante la presentazione a Uomini e Donne.