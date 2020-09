Scopri quali sono i segni zodiacali pronti a vivere la nuova stagione e quali, invece, non lo sono affatto.

Il mese di Settembre è ormai arrivato, facendosi largo tra i giorni estivi per introdurci verso la nuova stagione. Come spesso accade, essendo un mese di svolta sancisce anche un periodo sia amato che odiato. E tutto dipende da come le persone si predispongono all’idea di riprendere in mano le proprie vite, riprendendo questioni in sospeso e dando via a nuovi progetti.

Ognuno di noi tende infatti a vivere la nuova stagione con uno stato d’animo molto personale e che varia in base al modo di essere, al carattere e, ovviamente, in base all’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali già pronti per la nuova stagione e quali, invece, avrebbero bisogno di un altro mese di vacanza.

I segni zodiacali pronti per la nuova stagione

Ariete – Quelli non così pronti

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono nati per vivere a pieno l’estate che di solito è anche la stagione che preferiscono. Quando si tratta di riprendere in mano i tanti impegni mandati in vacanza, non sono mai ben disposti. E il più delle volte il solo pensiero finisce con il metterli di cattivo animo. L’idea della stagione invernale in arrivo, del freddo e delle tante limitazioni che questo comporta sono poi un problema maggiore da affrontare e, in quanto tale, motivo di irritazione. Vederli nervosi nel mese di Settembre è quindi piuttosto facile, sopratutto se hanno lasciato in sospeso situazioni da risolvere. Per fortuna sono anche molto abili nel riprendersi e basta qualche settimana per riabituarsi al ritmo di sempre, abbandonando pian piano la nostalgia verso le giornate estive. Vivere sempre proiettati in avanti li aiuta inoltre a pensare ben presto alle prossime giornate di sole. Quelle che ameranno organizzare mentre gli altri stanno ancora godendosi il lungo inverno.

Toro – Quelli abbastanza pronti

I nativi del Toro sono da sempre pronti a mettersi all’azione. E ciò li spinge a vivere il mese di Settembre con la dovuta forza d’animo. Predisposti più che mai ad ottenere il meglio dalla vita, sono sempre attenti a fare programmi che gli garantiscano di trascorrere giornate piacevoli. E questo anche a fronte dei tanti impegni che comporta la nuova stagione. Sicuri di se e consapevoli che l’unico modo per star bene è quello di agire al meglio, preferiscono lasciare da parte la nostalgia per impegnarsi nello stilare programmi che si adattino alle loro esigenze. Allo stesso tempo sanno anche come motivare gli altri e di solito lo fanno dicendo loro le stesse cose che ripetono a se stessi. Anche se non felicissimi al pensiero di dover dire addio alle vacanze e alle giornate trascorse in ozio sono quindi abbastanza pronti a reagire e a prendere i lati positivi offerti dall’arrivo della nuova stagione.

Gemelli – Quelli pronti a metà

I nati sotto il segno dei Gemelli amano tutto ciò che è cambiamento. La cosa, ovviamente, si riflette anche nel ciclo delle stagioni. Il mese di Settembre è quindi un buon modo per abbandonare le parti dell’estate che iniziavano a dargli noia e per tuffarsi tra le tante novità offerte dal ritorno alla vita di tutti i giorni. Detto ciò, in loro c’è sempre una parte che sogna e desidera non dover dire addio ai momenti piacevoli legati all’estate. Quelli in cui possono sognare e lasciarsi andare al dolce far nulla. Per fortuna, seppur con umore a volte altalenante, sanno comunque dividersi tra le due modalità, apparendo pronti (seppur non del tutto) ad addentrarsi nel mese di Settembre. L’emozione dei nuovi inizi e delle tante sorprese che la nuova stagione può portare con se è di sicuro un incentivo che li aiuta in modo particolare.

Cancro – Quelli non ancora pronti

I nativi del Cancro sono così pigri che dover dire addio alle mattine in cui alzarsi tardi e ai pomeriggi trascorsi ad oziare è sempre molto spiacevole. Si può dire, quindi, che non siano per nulla pronti a salutare l’arrivo della nuova stagione con il sorriso. La voglia di prolungare le vacanze è tale da metterli in crisi ogni qual volta si trovano a pensare al futuro. Detto ciò, sono anche in grado di farsi forza e di rimboccarsi le maniche al fine di ottenere il meglio dalla nuova stagione. Cosa che con un po’ di impegno può aiutarli a vivere al meglio questo periodo così delicato.

Leone – Quelli che sono prontissimi

Per quanto la stagione estiva sia particolarmente cara ai nati sotto il segno zodiacale del Leone, il loro essere pronti viene prima di tutto. Così, anche se dover dire addio ai momenti di relax è una cosa che non li entusiasma più di tanto, la voglia di fare li aiuta a prendere le cose per il verso giusto. Dopotutto, l’inizio di una nuova stagione porta con se diversi nuovi inizi e tante opportunità da cogliere. Cose che i nati sotto il segno del Leone sanno apprezzare come pochi altri. E si può dire che lo fanno al punto da vivere tutto con un certo entusiasmo e da saper contagiare persino le persone che gli stanno intorno. Ancor meglio se a tutto si aggiungono nuovi percorsi da fare ed in grado di portarli a migliorare la posizione lavorativa o il loro stile di vita. Splendere è, dopotutto, ciò che desiderano di più.

Vergine – Quelli che non sono mai pronti

I nativi della Vergine non amano alcun tipo di cambiamento e ciò vale anche per il rientro alla vita di tutti i giorni. Per loro la sola idea di dover cambiare routine è così spaventosa da bloccarli, rendendoli nervosi come non mai. Ciò nonostante, grazie al loro essere razionali, sono sempre in grado di farsi forza e di fronteggiare il problema. Nel farlo, però, possono essere di cattivo umore, specie per i primi tempi. Per fortuna basta aspettare che i nuovi modi di fare diventino la loro nuova routine per ritrovarli di buon umore e più che mai pronti a vivere a pieno l’intera stagione. Cosa che faranno con umore crescente, salvo ritrovarsi a dare di matto al prossimo cambio di stagione. Ma quella è un’altra storia.

