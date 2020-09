Scopriamo quali sono le donne più ansiose dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto.

L’ansia è tra le emozioni umani più temute. Ciò avviene perché spesso porta a perdere lucidità, rende inutilmente nervosi e tante volte porta ad agire in modo frettoloso. Sentirsi più o meno ansiosi, però, non è un fattore controllabile. Può dipendere da come si è cresciuti, dalle esperienze vissute, dallo stato psico fisico in cui ci si trova e, inutile dirlo, dall’influenza delle stelle.

È facile immaginare, quindi, come tante variabili riescano a complicare la situazione rendendola di fatto davvero difficile da gestire. Ciò nonostante, a volte basta semplicemente rendersi conto di essere ansiosi per lavorare su se stessi o per aiutare un amico che ha questo problema. Oggi, quindi, scopriremo quali sono le donne più ansiose dello zodiaco e quali invece (beate loro) non hanno di questi problemi.

Astrologia: le donne più ansiose e quelle che non lo sono quasi per niente

Ariete – Quelle che non lo sono quasi per niente

Iniziamo con uno dei segni meno ansiosi dello zodiaco. Le donne del segno zodiacale dell’Ariete sono infatti così sicure di se da non temere mai il pensiero di doversi mettere in mostra. Sempre pronte all’azione, amano misurarsi con gli altri. Farlo produce in loro una tale scarica di adrenalina da renderle più emozionate e vive che mai. Per loro l’unica ansia che esiste è quella decisamente positiva che si prova prima di una prova importante. Un’ansia che porta a concentrarsi maggiormente, a dare il meglio di se e ad imprimere le proprie energie in quanto si sta facendo. Se si pensa all’ansia che porta a star male, le native del segno ne sono quasi del tutto immuni. Certo, ogni tanto possono essere vittime di un po’ di insicurezza. Ciò nonostante sono sempre in grado di superare gli ostacoli e di farlo con una certa serenità di fondo.

Toro – Quelle ansiose quanto basta

Le native del Toro tendono a vivere l’ansia come un’emozione indispensabile per agire al meglio in determinate situazioni. Seppur solitamente calme e rilassate, si lasciano quindi prendere da un minimo di agitazione se sentono di avere qualcosa di importante per le mani. Detto ciò, non arriveranno mai a farsi dominare dalle proprie emozioni. Razionali e posate, sono infatti perfettamente in grado di controllarsi e di capire quanto stanno vivendo. Questo modo di fare consente loro di apparire sempre lucide ma con addosso la giusta carica. Quella che gli consente di ottenere ciò che desiderano e di farlo sempre mostrandosi al meglio. Un aspetto che le rende uniche nel loro genere.

Gemelli – Quelle che vanno a momenti

Definire le donne nate sotto il segno dei Gemelli è sempre difficile, specie se di mezzo ci sono emozioni forti come, ad esempio, l’ansia. Nel loro caso, infatti, provarla o meno dipende da ulteriori fattori come il mood che hanno al momento e le circostanze in cui si trovano. Solitamente duali, le native del segno finiscono infatti con il vivere le situazioni in base a come si sentono al momento. Se di umore sereno, quindi, è probabile che agiscano senza alcun tipo di ansia addosso. Al contrario, se finiscono con lo star male o se in un momento di fragilità, l’ansia può farla da padrona, portandole ad agire senza la loro consueta calma interiore. Decisamente imprevedibili, possono persino cambiare umore da un momento all’altro e tutto con chiare ripercussioni sulla gestione dell’ansia. Con loro quindi si tratta più che altro di vivere alla giornata al fine di capire se e quanta ansia avranno.

Cancro – Quelle parecchio ansiose

Le native del Cancro sono tra le donne più ansiose dello zodiaco. E ciò anche se gli piace pensare il contrario. Quando si tratta di affrontare momenti di incertezza, il loro vacillare è sicuro e dipende in particolar modo da come vivono il momento. Se di mezzo ci sono cose alle quali tendono in modo particolare, l’insicurezza che le contraddistingue può renderle più ansiose del solito. Ancor peggio se di mezzo ci sono i loro affetti. Quando si parla delle persone che amano, le native del segno diventano infatti parecchio sensibili ed il tutto con il rischio di sfociare in veri e propri attacchi di ansia. Riuscire a contenerle, in tal caso, può rivelarsi più difficile di quanto si pensi.

Leone – Quelle decisamente poco ansiose

Le native del segno zodiacale Leone sono delle combattenti nate. E, in quanto tali, sono abituate ad avere a che fare con l’adrenalina, l’incertezza ed il cambio repentino di emozioni. Quando sono sul lavoro, l’ansia si trasforma in qualcosa di utile ed in grado di renderle esplosive. Il loro punto debole è quindi quello legato alla famiglia e agli affetti. Anche qui, però, sono in grado di gestirsi in modo più che sufficiente, superando ogni possibile momento d’ansia per lasciare il posto ad un controllo metodico e che conferisce loro una certa calma. Forse l’unica vera ansia che hanno è quella legata al timore di non piacere o di non attrarre l’attenzione come vorrebbero. In questi casi, infatti, finiscono con lo starci male perdendo un pizzico della loro proverbiale lucidità. Tutto sommato, però, sono decisamente in grado di gestire ansie ed emozioni affini.

Vergine – Quelle ansiose solo di rado

Le native della Vergine sono così abituate ad usare la ragione da non avere spazio per inutili ansie. Ogni qual volta si trovano davanti alla possibilità di dover affrontare una delle loro paure, finiscono infatti con l’usare la logica. Ciò le aiuta a non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, consentendogli di agire sempre con la dovuta lucidità. Solo ogni tanto possono trovarsi ad avere a che fare con l’ansia e quando ciò accade è solitamente per cose che esulano il razionale. Dover attendere l’esito di un esame o interfacciarsi con altre persone sulle quali non hanno il controllo, sono tra le loro paure più grandi. Per fortuna, però, si tratta di eventi rari. Il più delle volte, infatti, riescono ad avere il giusto controllo su se stesse così come sulle emozioni.

