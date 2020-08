Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: la Vergine.

Oggi, 23 Agosto, entriamo nel mese della Vergine, l’ottavo segno dello zodiaco nonché quello immediatamente successivo al segno zodiacale del Leone. Cerchiamo quindi di scoprirne tutte le caratteristiche come le curiosità, i tratti caratteriali predominanti e tutto quel che riguarda i nativi di questo segno zodiacale.

Scheda della Vergine

Periodo: Dal 23 Agosto al 22 Settembre

Pianeta dominante: Mercurio

Colore del segno: Celeste

Pietra porta fortuna: Zaffiro

Fiore del segno: Gardenia

Giorno fortunato: Mercoledì

Il segno della Vergine in generale

Le nate sotto il segno zodiacale della Vergine sono persone precise e concrete. Le classiche donne con la testa sulle spalle e con tutta una serie di idee personali che sono solite seguire per agire sempre al meglio. Piuttosto riservate, hanno un atteggiamento particolare nei confronti del mondo che vedono sempre in modo piuttosto negativo. Reticenti quando si parla di sogni, non amano infatti dedicarsi ad essi reputandoli delle distrazioni fuorvianti. In realtà, però, in fondo in fondo, hanno un gran bisogno di credere in essi.

Apparentemente sicure di se, non amano molto i contraddittori e quando ritengono di essere nel giusto sono così ferme nelle proprie posizioni da risultare irremovibili. Per questo motivo, avere a che fare con loro può risultare difficile. Cosa che avviene ancora di più quando si toccano argomenti che considerano importanti e pertanto, inviolabili.

Suscettibili come poche altre persone, mancano spesso di sensibilità, sorprendendosi quando lo stesso trattamento viene riservato nei loro confronti. Sebbene siano molto intelligenti, però, le native del segno si trovano spesso ad essere pesanti senza davvero rendersene conto e tutto perché tendono a vedere le cose solo ed esclusivamente dal loro punto di vista.

Determinate e così metodiche da far paura, le native del segno hanno la particolarità di avere sempre le idee chiare su tutto e di saperle esporle in modo chiaro e convincente. Motivo per cui sono spesso ricercate da chi, al contrario, ha seri problemi nel comprendere ciò di cui ha bisogno o come arrivarci. Si tratta però di persone con poca pazienza e quindi pronte a relazionarsi solo con chi reputano in grado di comprenderle.

Le native della Vergine nel lavoro e nello studio

Amanti dell’ordine e della precisione (non per niente sono tra i segni più precisi dello zodiaco), le native della Vergine eccellono in modo particolare sia nello studio che nel lavoro. Quando hanno un progetto in mente, non sono solite perdere tempo, iniziando ad analizzarlo dalle basi e stilando un programma che è sempre preciso e completo. In questo modo sanno sempre come muoversi per ottenere il meglio e riescono ad organizzare tutta la loro vita nel modo più coerente possibile.

Se si tratta di lavorare, preferiscono fare da se e quando hanno a che fare con gli altri si trovano spesso in difficoltà. Più che a collaborare sono brave ad impartire ordini e tutto perché non hanno alcuna pazienza. Per loro, infatti, discutere di un problema dal risolvere è spesso inutile. E tutto perché pensano sempre di avere la soluzione in tasca. E ciò le porta a pensare di perdere tempo nel doverlo fare capire a chi ha a che fare con loro.

Con i colleghi, quindi, hanno quasi sempre rapporti difficili. Nei rari casi in cui si riesca a stabilire un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco, però, riescono a dare di più, prendendo il meglio che gli viene offerto e offrendo in sintesi tutte le loro analisi sui progetti da portare avanti.

Quando si impegnano sono instancabili e la serietà che le contraddistingue ne fa persone destinate al successo. Successo che può risultare difficile da mantenere, specie quando si sentono sotto pressione. Sebbene appaiano sempre sicure di se, le native del segno sono infatti ricche di dubbi che non esitano e presentarsi quando qualcosa va storto. Una situazione che fanno fatica a gestire e che, di conseguenza, le porta a diventare irritabili.

Fatta eccezione per questi casi particolari, in generale, tendono ad eccellere sia nello studio che nel lavoro e tutto perché sanno rimboccarsi le maniche quando serve, guardando sempre più avanti degli altri e pianificando soluzioni per problemi che spesso vedono solo loro ma che se si presentano sanno come risolvere senza problemi.

Le native della Vergine tra amicizia e amore

I rapporti con gli altri sono uno dei punti deboli delle native del segno. Essendo chiuse per natura, fanno infatti molta fatica a relazionarsi e ad aprirsi. Questo modo di essere le porta quasi sempre ad avere pochi amici, sebbene siano in grado di scegliere quelli giusti in modo da farseli bastare.

Fredde e distanti (e a volte poco delicate) con i conoscenti, tendono ad entrare in confidenza con le persone delle quali arrivano a fidarsi e con cui cercano di instaurare rapporti duraturi nel tempo. Un aspetto che le spinge ad essere molto selettive all’inizio ma che una volta lasciate cadere le difese le fa apparire molto più simpatiche e generose di quanto non ci si potrebbe aspettare.

Anche l’amore è un tasto dolente per le nate sotto il segno della Vergine. Il loro romanticismo è infatti ridotto ai minimi termini e ciò, tante volte, le porta ad avere problemi con il partner. Purtroppo cambiare non è nel loro DNA. E chi ha voglia di frequentarle si troverà costretto a fare di necessità virtù. Sebbene non siano espansive e risultino spesso troppo dirette, le native del segno hanno però la particolarità di essere molto serie e di mostrarsi sempre leali e degne della fiducia del partner.

In definitiva, si può dire che le nate sotto il segno della Vergine siano persone ricche di sfaccettature che solo chi avrà la voglia e la costanza di frequentarle nel tempo potrà comprendere.

Entrare nella loro sfera di interessi è però qualcosa di speciale perché seppur difficili da trattare, spesso pessimiste e con poca fantasia, risultano sempre affidabili ed in grado di percepire le cose da aspetti che quasi nessuno tende a considerare.