Coronavirus, Richard Gere: “Covid mi ha portato via due persone care”

“Il Covid mi ha portato via due persone molto care”. È con queste parole che Richard Gere si è espresso sul Coronavirus all’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival.

“Mi fa piacere che stiate indossando la mascherina” – ha esordito Richard Gere durante l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival.

“Il Covid si è portato via due persone a me molto care – ha proseguito – la mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria”.

L’attore hollywoodiano, diventato da qualche mese papà per la terza volta, ha portato la sua esperienza alla kermesse giunta alla sua 50esima edizione, ammettendo che Giffoni ha un posto importante nel suo cuore.

“Ero con mio figlio che aveva 14 anni e avevo divorziato da poco e lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò sempre il festival per questo”.