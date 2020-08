Scopri quali sono i segni zodiacali che vivono nel disordine e quali, invece, sanno essere ordinati.

Essere ordinati non è una cosa da tutti. Le persone possono esprimersi in modi diversi mostrandosi ordinate in ogni aspetto della loro vita, solo in alcuni o in modo discontinuo. Riuscire a mantenere l’ordine tra le proprie cose dipende da vari fattori tra cui rientrano il modo di essere, l’attenzione che si pone nelle cose e, inutile dirlo, il mood del momento.

Detto ciò, ognuno di noi ha modi diversi di essere e questi, sebbene possono cambiare nel corso degli anni, tendono ad avere sempre una base riconoscibile da alcuni aspetti. Tra questi c’è, ad esempio, l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, a tal proposito, ci occuperemo di capire quali sono i segni dello zodiaco che sono del tutto disordinati e quali, invece, riescono a fare ordine o sono almeno destinati a migliorare in tal senso.

I segni zodiacali disordinati e quelli che hanno buone speranze di migliorare

Ariete – Quelli che sono parecchio disordinati

I nati sotto il segno dell’Ariete vanno spesso di fretta e sono così presi tra le tante cose da fare da non riuscire ad esprimersi al meglio in fatto di ordine. Quando si tratta di tenere a posto la loro camera o l’ambiente in cui vivono cercano di mantenere una condotta che rientri in una buona via di mezzo. Ciò li aiuta a dare un’immagine ordinata di se che però è molto superficiale. Basta infatti scavare a fondo per scoprire che l’ordine non è proprio nel loro modo di essere. Dal modo di pensare a quello con cui trasformano i pensieri in azione, i nativi del segno sono infatti piuttosto disordinati e concentrati solo sulle apparenze. Per fortuna, sanno riconoscere il disordine e ciò gli consente di dissimulare al meglio in molte circostanze. Se presi alla sprovvista, però, ecco che il loro modo di essere emerge con prepotenza mostrando un disordine nel quale anche loro rischiano spesso di perdersi.

Toro – Quelli che non sanno cosa sia il disordine

I nativi del segno zodiacale del Toro sono parecchio ordinati perché è attraverso l’armonia delle cose e l’attenzione per i dettagli che riescono a rendere al meglio. Sempre calmi e particolarmente organizzati, per vivere bene hanno bisogno di muoversi in un ambiente pulito e nel quale è facile trovare ogni cosa. Essere disordinati, quindi, non fa parte di loro. E le rare volte in cui gli capita di esserlo finiscono con l’andare in confusione e perdere la concentrazione e la tranquillità che li caratterizza. Consapevoli di ciò cercano sempre di agire per far si che tutto ciò che fanno abbia un senso. E, anche a costo di fare liste e perdersi in programmi di vario tipo, mantengono sempre l’ordine sia fuori che dentro di loro. D’altro canto, solo così possono mantenersi sempre concentrati e rilassati. Proprio grazie a quel tipo di ordine che parte dalla loro mente.

Gemelli – Quelli che sono un po’ borderline

I nati sotto il segno dei Gemelli amano l’ordine ma fanno fatica a mantenerlo. Per questo motivo è facile vederli passare da momenti in cui appaiono schematici e organizzati a puntino, ad altri in cui il caos regna sovrano. Se si parte dal loro modo di essere, si tratta di persone che si trovano sempre a convivere con tante di quelle idee contrapposte tra loro da risultare disordinati in modo caotico. Questo, ovviamente, tende a riflettersi nel loro stile di vita. Detto ciò, il loro essere duali li spinge a cercare di cambiare di continuo. Così, gli capita spesso di voler sperimentare l’ordine sotto forme diverse. E, alcune di queste alle volte funzionano persino per un certo tempo. La loro natura caotica, però, presto o tardi prende sempre il sopravvento. E ciò fa di loro se non delle persone disordinate, dei tipi borderline, ovvero in grado di passare dall’ordine al disordine senza alcun preavviso ed in modo del tutto sconclusionato.

Cancro – Quelli che sono disordinati dentro

I nativi del Cancro si sforzano costantemente di fare ordine tra le loro cose. Il vero problema, però, è che il disordine se lo portano dentro. Per questo motivo gli è spesso difficile riuscire a mantenere a lungo uno stato d’ordine. E ciò li spinge tante volte verso il caos. C’è da dire, però, che i nativi del segno rientrano tra quelle persone che riescono a vivere nel proprio disordine, trovando tutto quello che cercano. Per assurdo si potrebbe dire di loro che sono più a proprio agio in un disordine che gli viene naturale piuttosto che in un ambiente ordinato da qualcun altro. Essere semplicemente se stessi è quindi la cosa migliore che possono fare. Perché anche se agli occhi degli altri risulteranno disordinati come pochi, loro si troveranno sempre a proprio agio ed in grado di gestire i propri spazi.

Leone – Quelli quasi per nulla disordinati

Da maniaci del controllo quali sono, i nati sotto il segno del Leone tendono ad essere piuttosto ordinati. Avendo sempre ben in mente ciò che gli altri possono pensare di loro, finiscono infatti con il controllare in modo ossessivo il proprio ambiente cercando di renderlo il più piacevole possibile. Anche il bisogno di organizzarsi sempre al meglio li porta a fare costantemente ordine tra le proprie cose. Tutto ciò li rende delle persone tutt’altro che disordinate. E questo sebbene il loro modo di fare e di organizzare le cose, rischi di rendere un po’ asettici gli ambienti nei quali si muovono. Si tratta, però, di un aspetto che non vivono come un problema. E che, anzi, sanno gestire piuttosto bene, dando sempre una buona impressione di se e del loro stile di vita. Dopotutto, apparire ordinati è una delle caratteristiche fondamentali per ottenere consensi dagli altri. Cosa di cui i nativi del segno sono più che consapevoli.

Vergine – Quelli per nulla disordinati

Se ci sono persone che non potrebbero mai vivere nel caos, queste sono le native del segno zodiacale della Vergine. Razionalità ed ordine vanno infatti molto spesso a braccetto e ciò si può notare nel loro modo di vivere. Amanti di tutto ciò che ha un senso e degli schemi, i nativi del segno cercano sempre di promuovere l’ordine intorno a se. E quando non ci riescono diventano nervosi e spesso irascibili. Incapaci di pensare lucidamente e pertanto difficili da trattare. Il loro ambiente sarà sempre ordinato e schematizzato. E lo sarà in un modo così preciso da risultare quasi inquietante. Dopotutto è così che sono fatti e solo così che riescono ad esprimersi al meglio. Cosa che oltre a renderli ordinati fa di loro persone che difficilmente riescono a rapportarsi con chi gestisce i propri spazi in modo diverso.

Se vuoi scoprire quali tra gli altri sei segni sono i più disordinati dello zodiaco, clicca su successivo.