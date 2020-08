Can Yaman è la star di Daydreamer – Le ali del sogno: l’attore è ancora single? Ecco tutti i segreti del nuovo sex symbol.

Can Yaman svela i propri segreti e parla per la prima volta della sua vita privata descrivendo anche la sua donna ideale. Bello, sensuale e sempre più amato dalle donne italiane, l’attore turco che è ormai diventato un sex symbol, si svela in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera in cui interpreta l’affascinante Can Divit.

Can Yaman: “La mia donna ideale femminile, vivace, bella ed elegante”

Can Yaman ha le idee chiare per quanto riguarda la donna che vuole al suo fianco. Mentre i fans sognano una storia con la collega Demet Özdemir, l’attore turco svela tutte le caratteristiche che cerca in una donna.

“Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a ‘maschiaccio’ o parlano a voce alta. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio. L’impressione, l’aura, il profumo e il tono della voce sono importanti per me. Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia. I cliché sulla bellezza non mi appartengono. Sono attratto dalle donne che hanno una visione del mondo, una conoscenza e un’idea e che hanno uno spirito che fa la differenza in loro. Sarebbe bello stare con una donna che mi possa trasformare nella versione migliore di me stesso”, ha racontato al magazine di Daydreamer.



Amatissimo dai fans che hanno cominciato a seguire anche il padre, bello come lui, sulla sua vita privata, l’attore turco ha aggiunto:

“Se si chiama vita privata ci sarà un motivo. Vorrei che la mia vita privata rimanesse tale. Comunque non mi sforzo tanto per mantenere la mia privacy. Semplicemente non voglio pubblicizzare le mie relazioni sentimentali“.