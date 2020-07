Belen Rodriguez dimentica Gianmaria con Michele Morrone: il gossip

Secondo il settimanale Chi, Belen Rodriguez avrebbe detto addio a Gianmaria Antinolfi per dedicarsi a Michele Morrone, star di 365.

Belen Rodriguez, dopo aver terminato per la seconda volta la sua relazione con Stefano De Martino, sembrava aver trovato la felicità al fianco dell’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. La showgirl aveva preso parte anche alla sua festa del compleanno per poi partire insieme ad Ibiza in compagnia del piccolo Santiago.

La presentazione in famiglia aveva fatto ben sperare che le cose tra i due stessero a proseguendo a gonfie vele e che la modella avesse deciso di presentarlo al suo bambino come segno che il loro rapporto avesse raggiunto lo step successivo, ma il settimanale Chi, nel nuovo numero in uscita, fa sapere che le cose in realtà sono ben lontane da quanto immaginato. Il motivo?

Belen Rodriguez e Gianmaria si sono lasciati. Lui, secondo quanto riportato dal settimanale, non avrebbe retto la pressione mediatica ed avrebbe deciso di terminare la conoscenza con la showgirl, che non sembrerebbe avere alcuna intenzione di iniziare un altro rapporto stabile subito dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, a meno che non sia quello giusto. Ma niente paura: sembra proprio che Belen, che ha fatto sognare i fan con la sua ultima foto, abbia già trovato un nuovo corteggiatore: Michele Morrone di 365.

Michele Morrone è la nuova fiamma di Belen Rodriguez? Il retroscena

Michele Morrone, uno dei personaggi di spicco del mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al film 365 di Netflix, avrebbe catturato l’attenzione di Belen Rodriguez.

I due, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi in codice sui rispettivi profili Instagram e, oltre a rappresentare il suo prototipo di uomo ideale dal punto di vista fisico, l’attore sembrerebbe essere l’unico a capire cosa prova l’ex di Stefano De Martino, tra l’altro c’è chi sospetta che le loro corna abbiano aiutato la carriera, in quanto anche lui ha un matrimonio finito alle spalle ed è padre di due bambini.

Belen Rodriguez e Michele Morrone saranno la coppia dell’estate? I presupposti, almeno su carta, sembrano esserci proprio tutti.

Belen Rodriguez, almeno per il momento, ha preferito non commentare questi nuovi gossip sul suo conto, ma si sa: i paparazzi sono sempre dietro l’angolo.