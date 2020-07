Emma Marrone: foto in bianco e nero e scollatura mozzafiato

Emma Marrone accetta una challenge e pubblica una foto in bianco e nero in cui con i capelli bagnati e una scollatura mozzafiato incanta tutti.

Capell tirati indietro, foto in penombra e rigorosamente pubblicata in bianco e nero e scollatura mozzafiato per Emma Marrone che ha accettato di partecipare ad una challenge pubblicato uno scatto che, in pochi minuti, ha fatto impazzire i suoi 4,6 milioni di followers conquistando i like non solo dei fans, ma anche di amici e colleghi come Elodie, Alessandra Mastronardi, Alessandro Cattelan, Melissa Satta, Laura Chiatti, Francesco Totti e Giuliano Sangiorni.

Tra i tanti like è spuntato anche quello di Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso con cui Emma ha raccontato di aver trascorso uno dei momenti più felici della sua vita.

Emma Marrone, i look estivi fanno impazzire tutti: boom di like

Dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Salento mostrandosi al mare completamente naturale, Emma è tornata a Roma per cominciare a lavorare alla nuova edizione di X Factor di cui è giudice accanto a Mika, Manuel Agnelli e il rapper Hell Raton. Anche in città, però, Emma non rinuncia a godersi qualche giorno di serenità sfoggiando look semplice e comodi che, però, piacciono sempre di più.

Nella foto che vedete qui in alto, alla cantante salentina è bastato indossare un top, un jeans comodo e alzare i capelli per combattere il caldo e conquistare più di 120mila like e tantissimi messaggi.

“Sei sempre stata fin da subito senza filtri, ciò che dimostri è di essere una Donna con la D maiscola, forte, vera, sincera senza trucchi ed inganni, e ti ammiro per questo. In pochi col successo tengono i piedi per terra, in pochi rimangono con l’animo puro!! Te sei davvero speciale, riesci a emanare energia, voglia di lottare su tutto ciò che la vita ti presenta….. Grazie“, le ha scritto una fan che Emma ha prontamente ringraziato.



La Marrone, inoltre, si sta anche dedicando alla musica e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera ha annunciato che presto pubblicherà un nuovo singolo che andrà ad arricchire il suo ultimo album “Fortuna”.

Insomma, Emma è un vulcano di energie e non sta ferma un attimo. Anche per lei, però, arriverà il momento delle vacanze che trascorrerà in Italia insieme agli amici.