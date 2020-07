Regno Unito, gatto positivo al coronavirus: è contagioso?

In Gran Bretagna è stato trovato il primo gatto positivo al coronavirus. Gli esperti hanno chiarito se possa contagiare o meno i suoi proprietari.

Nel Regno Unito è stato trovato il primo caso in cui un animale domestico è risultato essere positivo al coronavirus. Ad annunciare la notizia è stato lo Chief Veterinary Officer che ha rivelato che un gatto è risultato positivo al virus.

Gli esperti hanno iniziato a sospettare che il gatto fosse positivo in quanto aveva problemi legati alla respirazione, per questo motivo è stato sottoposto ai dovuti controlli.

Ma l’animale può rappresentare una forma di contagio per le persone con cui è stato in contatto? Il virus si trasmette anche dagli animali all’uomo? Fortunatamente il gatto positivo al coronavirus non rappresenta nessuna fonte di contagio, stando a quanto dichiarato dagli esperti per i suoi proprietari, che possono dormire sogni tranquilli.