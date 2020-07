Che ne pensi di perdere peso partendo dalla tavola? Sembra un’ovvietà ma in realtà quando ti siedi a tavola e stai seguendo una dieta per raggiungere il dimagrimento sperato di senti spesso triste avvilita ma soprattutto ti alzi da tavola con molta fame, troppa fame. Scopri 15 soppressori dell’appetito

Oltre a consigliarti il nostro articolo sottostante, una guida per spiegarti che dimagrire mangiando non è un sogno ma realtà, vogliamo dirti che esistono moltissimi alimenti che possono aiutarti nel tuo percorso di perdita peso e che riescono a sopprimere il tuo appetito facendoti sentire sazia prima e sicuramente più felice. Ecco 15 soppressori dell’appetito!

Sazia così | Dimagrire mangiando

Ti ricordiamo che seguire una dieta sana ed equilibrata è alla base e, talvolta, limitare gli spuntini diventa l’arma migliore. Per evitare di cadere in tentazione esistono appunto dei soppressori naturali dell’appetito. Questi alimenti vantano la loro qualità saziante e riusciranno ad impedire l’aumento del tuo apporto calorico giornaliero, infine ti renderanno ugualmente soddisfatta e diventeranno la tua buona abitudine.

Iniziamo a stilare la lista di 15 soppressori dell’appetito

La mela, sono da sempre un frutto conosciuto per la sua qualità saziante e per il basso contenuto di calorie (dalle 60 alle 75 circa). Le mele sono ricche di fibre e antiossidanti che contribuiscono alla riduzione del colesterolo nel sangue. La mela stabilizza inoltre il livello di zuccheri nel corpo, controlla la fame e cattura il grasso ingerito nei pasti.

L’albume d’uovo, puoi utilizzarlo anche per preparare al mattino dei pancakes proteici, è ricco di proteine, per digerirlo ci vuole parecchio ed è così che conferisce una sensazione di sazietà che dura a lungo. Non contiene ne grassi ne colesterolo, è quindi un ottimo alleato per perdere i kg di troppo se utilizzato in maniera sana.

Le mandorle, anch’esse sono ricche di proteine, è sempre bene attenersi alla dose giornaliera consigliata che non supera i 30 grammi al giorno circa in base anche al tipo di persona e all’attività che svolge, al suo stile di vita.

L’acqua, sembrerà strano ma l’acqua ha il potere di riempire lo stomaco e di ridurre la sensazione di appetito. Prima di ogni pasto bevi non farai altro che godere dei risultati nel tempo.

Il konjac, non proprio conosciutissimo, proviene direttamente dal Giappone e sopprime la fame grazie al glucomannano che contiene. Questa fibra produce un gel vegetale non assimilabile che riempirà il tuo stomaco. Inoltre, riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri e udite udite, non contiene calorie!

Il cioccolato fondente, voglia di dolce di sera, soprattutto nelle stagioni più fredde? Mangia una quadratino di cioccolato fondente e abbandona gli snack e le merendine confezionate. Riduce la fame, limita il desiderio di cibo, possiede un forte potere antiossidante.

Il limone, contiene acido citrico che riduce i livelli di zucchero nel sangue. Se il livello di zucchero è basso sarai più soddisfatta ed eviterai di immagazzinare grasso nel corpo.

L’agar agar, è un’alga giapponese che, non appena viene assorbita, si gonfia nello stomaco catturando zuccheri e grassi. è possibile berla attraverso un tè qualche minuto prima dei pasti.

Il pesce, è un grande soppressore dell’appetito perché possiede un alto contenuto proteico e questo si digerisce molto lentamente. Ad aumentare il potere saziante dell proteine nel pesce ci pensano poi gli Omega-3.

L’erbaccia di roccia, un’altra alga che si gonfia nel tuo stomaco una volta ingerita. assorbe il grasso e limita l’assimilazione dell calorie.

Il tè verde, conosciuto come un antiossidante, il tè verde, dal gusto molto gradevole, riesce a calmare l’appetito. Soddisferà la vostra fame e ridurrà il consumo calorico se bevuto nell’arco della giornata.

Le lenticchie, sono ipocaloriche e ricche di ottime sostanze nutritive, in particolare di fibre, queste, calmano la fame e forniscono energia per un tempo prolungato.

Il pompelmo, un agrume consigliatissimo durante la dieta. Un pompelmo al mattino calma la sensazione di fame, regola i livelli di zucchero nel sangue e aiuta a perdere peso.

Questi sono molti degli alimenti che possono esserti di aiuto per controllare attacchi di fame che ti porterebbero a consumare male e cibi spazzatura. Impara a preferire, se confezionati, sempre alimenti poveri di ingredienti e quei pochi più sani possibile quindi: leggi sempre l’etichetta! Meno ingredienti ci saranno scritti sul retro della confezione e più si sarà mantenuta l’integrità del prodotto.