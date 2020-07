Elettra Lamborghini | La strana sorpresa in hotel: tanga e vibratore

Elettra Lamborghini non è una ragazza dai facili imbarazzi, eppure il vibratore e gli altri regali dell’hotel per una notte di fuoco l’hanno lasciata senza parole.

Non troppo tempo fa, per una semplice distrazione, Elettra Lamborghini aveva pubblicato una storia di Instagram in cui veniva inquadrato il suo vibratore, lasciato incustodito sul comodino.

Dopo una gaffe così bollente (e nemmeno troppo rara, dato che due anni fa erano incappati nello stesso errore anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), Elettra si è ritrovata in un’edizione riveduta e corretta della stessa situazione.

Dopo aver partecipato a un evento fashion in qualità di ospite, insieme a molti altri personaggi pubblici, Elettra si è ritirata nella camera d’albergo che era stata prenotata per lei.

Sul comodino stavolta non c’era solo un vibratore, ma addirittura un set completo per una notte di fuoco: la reazione della Lamborghini, ma soprattutto del suo fidanzato Afro Jack, è stata memorabile.

Elettra Lamborghini e l’Hotel con il vibratore a sorpresa

Pare che fornire a tutti i clienti un “kit di piacere per adulti” sia un’abitudine della direzione dell’hotel e che non sia stata una sorpresa su misura per la bella Lamborghini. Elettra però è stata di certo la prima a fare una storia su Instagram per raccontare dello sconcertante ritrovamento nella sua camera d’albergo.

La cantante ha infatti mostrato una scatolina di cartone all’interno della quale, si è scoperto, c’erano dei profilattici, un vibratore e anche un gel lubrificante dai vari possibili utilizzi e un tanga per concludere tutto in bellezza.

Elettra è apparsa estremamente divertita dalla situazione e con il suo solito senso dell’umorismo ha raccontato ai follower i dettagli di quello che le stava succedendo.

Come se tutto questo non bastasse, Elettra si è ritrovata con la scritta Ti Amo sullo specchio del bagno, un messaggio abbastanza inquietante, lasciato probabilmente da un inserviente dell’hotel che ha una vera e propria passione per la Lamborghini.

Se Elettra ha affrontato la strana serie di sorprese con la solita ironia, a non prendere benissimo l’intraprendenza dei gestori dell’hotel e soprattutto del misterioso ammiratore è stato Afro Jack, il rapper di origini olandesi che tra poche settimane salirà sull’altare insieme a Elettra.

“Dormi a casa baby, c’è gente strana in quell’hotel” ha scritto Afro Jack alla fidanzata, che naturalmente si è precipitata a screenshottare il messaggio per condividere anche quello su Instagram.

Ben lontana da farsi passare il buon umore per questi piccoli imprevisti, la Lamborghini sta affrontando a testa alta una serie di impegni promozionali per il suo nuovo singolo La Isla, realizzato in collaborazione con Giusy Ferreri.

Il video ufficiale è stato rilasciato pochi giorni fa e le due hanno cantato recentemente sul palco di Battiti Live.

Dopo di ciò Elettra si è concessa una vacanza in Salento dove è stata letteralmente presa d’assalto dalla folla di bagnanti che l’hanno vista arrivare in spiaggia.

Forse anche queste apparizioni pubbliche senza troppo rispetto per le misure di sicurezza anti covid ancora attive susciteranno polemica, quella polemica a cui Elettra dovrebbe essere ormai abituata dopo l’episodio di inizio anno.