Alessia Marcuzzi e cena con Signorini: “De Martino sta pagando il conto”

Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini sono andati a cena insieme, pubblicando gli scatti del loro incontro sui social. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha approfittato del momento per lanciare una stoccata al gossip su Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi si è ritrovata ad essere in maniera del tutto inaspettata la protagonista del gossip di quest’estate. In quanto numerose testate hanno insinuato che tra lei e Stefano De Martino, quando lui era impegnato con Belen Rodriguez, ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Un periodo non facile per la conduttrice, che ha visto mettere in discussione anche il suo matrimonio dai media. Per questo motivo qualche ora fa, quando Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della cena fatta ieri sera, si è lanciata una stoccata al gossip che vedrebbe Alessia impegnata con il conduttore di Made in Sud.

“Come potete vedere, nella foto manca Stefano” ha scritto Alfonso, che pare stia corteggiando una contessa per il Grande Fratello Vip. “Perché è andato a pagare il conto” ha concluso tagliante.

Alfonso Signorini ha lanciato una stoccata sul presunto flirt tra la Marcuzzi e De Martino, che tanto sta facendo discutere il popolo della rete.

Alfonso Signorini ironizza su Alessia Marcuzzi e De Martino: interviene Malgioglio

La battuta di Alfonso Signorini ha divertito e non poco il popolo della rete. Tant’è che a commentare la sua foto con Alessia Marcuzzi è spuntato anche Cristiano Malgioglio che non poteva di certo non dire la sua in questa bizzarra situazione.

“Ma davvero Stefano è andato a pagare il conto?” ha esordito ironico Malgioglio su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, tra l’altro lei ha risposto ad una fan che ha insinuato il dubbio sul gossip. “Lui sì che è un uomo generoso, mentre quella tirchia della Gina sarà sicuramente scappata via come una iena” ha proseguito facendo riferimento a Signorini.

“Ma la capisco, eccome se la capisco” ha concluso il paroliere di Mina.

Serata matta🤪🤪🤪 ps De Martino era dentro a pagare il conto

Alessia Marcuzzi riuscirà a scrollarsi da dosso il gossip che la vedrebbe impegnata con Stefano De Martino?