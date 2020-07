Renato Vallanzasca: “Potrei essere di aiuto ai giovani” – VIDEO

Renato Vallanzasca ha fatto un appello ai giudici, chiedendo loro di concedergli la libertà condizionata per poter aiutare i giovani nelle comunità.

Renato Vallanzasca, storico volto della criminalità milanese degli anni settanta e ottanta, ha fatto un appello ai giudici, chiedendo loro di poter ottenere la libertà condizionata e di potersi recare all’interno delle comunità di recupero per poter aiutare i giovani che ne sono ospitati.

Renato Vallanzasca ha fatto un appello ai giudici, ma è bene ricordare che lui non ha mai chiesto scusa alle vittime dei suoi crimini o a tutte quelle famiglie che a causa sua hanno perso le persone a loro care. Una decisione da parte dei giudici, almeno per il momento, non è stata ancora presa.