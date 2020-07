Antonio Martello e Annamaria, chi è la coppia di Temptation Island 2020: età, professione, storia della coppia e tutto quello che c’è da sapere.

Antonio Martello e Annamaria formano una delle coppie di Temptation Island 2020. Pur essendo innamorati, hanno una diversa visione della vita e, tra i due, quella che ha più dubbi sul futuro insieme è Annamaria.

Nome: Antonio Martello, Annamaria

Data di nascita: Antonio è nato il 14 Agosto del 1986 Annamaria invece nel 1977

Età: Antonio ha 33 anni, Annamaria ha 43 anni

Segno zodiacale: Antonio è del segno del Leone, quello di Annamaria invece non si conosce

Professione: Antonio è un rider per una compagnia di food delivery, Annamaria è una segretaria

Antonio ha 33 anni, lavora come rider per una compagnia di food delivery ed è papà di una bambina di tre anni nata da una precedente relazione. Annamaria ha 43 anni e lavora come segretaria. Sono fidanzati da due anni e mezzo e ad avere seri dubbi sul futuro insieme è Annamaria.

«Di due cose sono sicuro nella mia vita: una è che mi chiamo Antonio e la seconda è che mi piacciono le donne. Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole», ha dichiarato Antonio.

“Lo perdono sempre perchè ho paura di restare da sola. Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me. Non per l’età, ma per l’immaturità che lui mi ha dimostrato fino ad ora”, ha invece affermato Annamaria.

Antonio e Annamaria, dunque, riusciranno a superare tutte le tentazioni che avranno nel villaggio di Temptation Island 2020?