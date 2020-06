Tragico incidente per Arianna Varone, la giocatrice di calcio che si è spenta a soli 21 anni.

Brutte notizie per il mondo del calcio femminile. Arianna Varrone, giocatrice promettente di calcio ha infatti avuto un tragico incidente che le è costato la vita.

La giovane, che si trovava in scooter a San Martino Siccomario, nella giornata di ieri ha avuto uno scontro frontale con un camion, battendo la testa in modo violento. Lo scontro, nonostante l’intervento quasi immediato dei soccorritori, purtroppo, le è stato fatale.

Arianna Varone, che giocava nella squadra di serie B di Cerro al Lambro, ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e nelle persone che le volevano bene e che da ieri continuano a lasciarle messaggi carichi d’affetto.

