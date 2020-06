Come vive l’amore ogni segno dello zodiaco

Ogni segno zodiacale ha un modo personale di vivere l’amore. Scopri qual è e come interagire con loro.

L’amore è un sentimento che ognuno di noi tende ad interpretare in modo diverso. Ciò avviene per background, carattere, esperienze di vita e pensieri che si hanno riguardo questo sentimento. Il modo di ricevere amore e ricambiarlo può quindi essere estremamente diverso da persona a persona. Cosa che può creare affinità ma anche problemi che alle volte sono difficili da sistemare.

Per poter comprendere chi si ama è quindi importante cercare, prima di tutto, di capire cosa lo spinge ad agire in un determinato modo, quali sono le sue paure e perché tende a reagire in un determinato modo. Farlo aiuta infatti a migliorare i rapporti e rendere l’amore qualcosa di semplice e di piacevole fin dalle prime fasi di conoscenza. Motivo per cui vale davvero la pena di agire in merito. Per questo motivo oggi, dopo aver visto qual è il disagio su cui lavorare entro la fine di Giugno e qual è l’anti stress più indicato per ogni segno zodiacale, scopriremo in che modo vivono l’amore i vari segni dello zodiaco. Un aspetto che riguarda il modo di essere e di sentire e per il quale è preferibile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara e precisa del perché di azioni che a volte sembrano difficili da capire ma che invece non sono poi così strane.

Come vivono l’amore i segni dello zodiaco

Ariete – In modo un po’ caotico

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un modo di approcciarsi all’amore molto personale. Quando sentono di provare qualcosa per qualcuno tendono a partire in quarta facendo galoppare la fantasia e beandosi della piacevole sensazione che da l’innamoramento. A parte questo, il loro amore per il vivere alla giornata, li porta a godere di quel che arriva senza preoccuparsi di altro. Questo, se da un certo punto di vista li aiuta a vivere dei momenti piacevoli, dall’altro li spinge a non notare possibili problemi che con il tempo rischiano di diventare più grandi portando a disagi anche importanti.

Solitamente amanti della propria libertà, i nativi del segno sono anche molto restii a legarsi in modo importante. Per via di un loro attaccamento ad una forma di romanticismo che amano inseguire, tendono però a dare un’idea molto diversa. Questo modo di fare porta non poca confusione nel rapporto, generando discussioni che si potrebbero evitare semplicemente chiarendo da subito i propri bisogni.

Stessa cosa si può dire per la gelosia. Se da un lato non si creano problemi a fare scenate di gelosia se qualcosa non gli torna, dall’altro esigono totale fiducia da parte del partner e questo anche quando non è detto che siano disposti a comportarsi bene. Insomma, vivere con loro è un vero caos perché sono i primi ad essere spesso confusi a riguardo. Una confusione che spesso deriva dalla semplice paura di vivere un sentimento che per quanto libero li fa sentire sempre un po’ in gabbia. Un problema che lavorandoci su possono superare ma per il quale serve una certa pazienza da parte del partner.

Toro – Con grande aspettativa

I nativi del Toro sono persone di indole particolarmente romantica. Ciò li porta a vivere l’amore come qualcosa di speciale e del quale aver cura. La loro fantasia li spinge infatti a idealizzare ogni tipo di sentimento e a vivere l’amore come quello più importante tra tutti. Per questo motivo, quando provano qualcosa per qualcuno, oltre ad immergersi a pieno in quel che provano, sono soliti affrontare le cose con serietà crescente. A loro modo riservati, hanno la costante paura di poter essere delusi o traditi da chi amano e per questo motivo all’inizio sembrano poco disposti ad aprirsi del tutto. Un aspetto che cambia con il tempo e che una volta conquistata la loro fiducia ne fa persone sempre più aperte e disposte a darsi senza alcuna riserva.

Per questo motivo è bene avere pazienza con i nativi del segno, comprendere i loro momenti di chiusura e non arrabbiarsi quando hanno i loro momenti di gelosia. Si tratta infatti di aspetti che cambieranno con il tempo, a patto che si dia loro il giusto tempo per sentirsi a proprio agio all’interno del rapporto. In cambio si riceveranno amore e fiducia unici e si avrà modo di entrare sempre più all’interno della loro cerchia speciale. Quella composta da persone che reputano “per sempre” e per le quali sono disposti a darsi al 100% e senza più alcun tipo di chiusura.

Gemelli – In modo un po’ borderline

I nati sotto il segno dei Gemelli sono particolarmente difficili da comprendere. Ciò dipende in parte dal loro essere duali e in parte dal bisogno di vivere ogni giorno in modo sempre diverso. Per quanto abbiano le loro idee riguardo l’amore, queste sono infatti in costante divenire e a volte rischiano di portarli ad assumere dei modi di fare difficili da comprendere. In amore si può quindi dire che sono piuttosto incomprensibili e con modi di fare che cambiano in base alla persona con la quale si relazionano, all’umore e ad altre mille variabili.

Giocosi e allegri, hanno il lato positivo di saper rendere il rapporto speciale. Allo stesso tempo, però, gli basta la minima insicurezza per cambiare umore e causare tempesta. Stare con loro significa essere pronti a sentirsi costantemente in balia delle onde e trovare particolarmente attraente questo modo di vivere. I nativi del segno tenderanno infatti a guidare sempre il rapporto verso lidi sconosciuti e lo faranno senza quasi accorgersene, concentrati come sono sul proprio punto di vista. Se si ha pazienza e voglia di stargli accanto, però, si potrà vivere un amore diverso dal solito e nel quale sperimentare un’amicizia profonda ed una forma di complicità davvero preziosa.

Cancro – Con tante pretese

I nativi del Cancro sono tra i segni più romantici dello zodiaco. Ciò porta a pensare erroneamente che siano persone disposte a dare senza mai chiedere nulla in cambio. La verità, però, è molto diversa. I nativi del segno, infatti, hanno un’idea molto personale dell’amore. Un’idea che li spinge a cercare tra tanti la persona più giusta per loro. Cosa che quando avviene li spinge a mettere in atto tutta una serie di pretese a volte difficili da comprendere e assecondare. Bisognosi d’amore, hanno infatti la necessità di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, di ricevere doni e complimenti e di sapere che il partner è totalmente innamorato di loro. Se ciò non accade, la prendono molto sul personale, diventando intrattabili e chiudendosi in se stessi. Un modo di fare che scaturisce da un’insicurezza di fondo che li spinge a sentire il bisogno di avere costantemente delle conferme alle quali aggrapparsi. C’è da dire che se li si ama davvero e si da loro quanto chiedono, possono essere dei partner estremamente dolci e sempre disposti a dare quanto più amore possono. Un rapporto idilliaco con loro lo è davvero e può portare entrambe le parti a sentirsi estremamente felici. Al contempo bisogna però fare i conti con la consapevolezza che basta il più piccolo intoppo per vederli chiudersi a riccio e diventare scontrosi. Alla base del rapporto è importante tener sempre presente la loro suscettibilità.

Leone – Con molta attenzione

I nati sotto il segno del Leone sono abituati a vivere ogni cosa in modo molto attento. Per loro ogni aspetto della vita deve infatti essere in grado di soddisfarli, motivo per chi hanno sempre dei parametri sui quali basarsi per capire se le cose stanno procedendo o meno per il meglio.

Quando si innamorano, per i primi tempi, tendono a mettere da parte questo modo di essere, sentendosi leggeri e felici come non mai. Si tratta però di un aspetto temporaneo perché basterà iniziare a pensare al futuro per tornare ai vecchi schemi di un tempo. Questa forma di passaggio può creare una certa ansia a chi non li conosce bene perché in un primo momento li fa apparire come se stessero tornando sulle loro idee. In realtà, però, quando si fanno più rigidi è solo perché stanno considerando il sentimento che provano come qualcosa di duraturo e sui vale quindi la pena lavorare.

Stare con loro è quindi qualcosa che necessita una certa serietà di fondo ed una voglia di far progredire il rapporto senza la quale c’è il rischio di andare incontro a diverse incomprensioni. Se gli intenti sono gli stessi, invece, è probabile che il rapporto proceda alla grande. A patto ovviamente di farli sentire sempre al centro dell’attenzione, prerogativa per loro estremamente importante.

Vergine – Con una certa apprensione

I nativi della Vergine sono noti per essere precisini ma anche piuttosto insicuri. Questo modo di essere li spinge ad avere diverse riserve nei confronti dell’amore che ai loro occhi è un sentimento davvero difficile da comprendere e, di conseguenza, da vivere.

Quando si scoprono innamorati, la loro reazione è infatti un mix di gioia e terrore per il salto nel vuoto che si vedono costretti a fare. Emozioni che li portano ad apparire rigidi e a volte meno partecipi di quanto non siano nella realtà.

Se a ciò si unisce il fatto che tendono ad essere spesso negativi, è facile immaginare come possano rivelarsi facilmente sia gelosi che bisognosi di attenzioni.

Per stare con loro è importante essere positivi e pazienti di natura e, in vista di un rapporto abbastanza duraturo, anche in grado di portare molta pazienza. I nativi del segno, infatti, sono spesso soliti criticare chiunque incontrino sul loro cammino, e non si fanno remore con la persona che amano, specie quando la confidenza aumenta. D’altro canto, amarli ed essere ricambiati significa anche vivere un rapporto stabile e destinato a durare. Perché se c’è una cosa che i nativi del segno non amano fare è il dover rivivere le montagne russe dell’innamoramento. Cosa a cui preferiscono di gran lunga la stabilità di un rapporto sicuro e nel quale hanno imparato a fidarsi.

