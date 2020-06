Con il mese di Giugno entriamo ufficialmente nel mese del segno zodiacale del Cancro. Scopriamo quanto c’è da sapere sui nativi di questo segno e quali sono le caratteristiche principali.

Il 22 Maggio si entra ufficialmente nel segno zodiacale del Cancro, ovvero nel quarto segno dello zodiaco. Noto per il suo essere altamente romantico e al contempo lunatico come pochi, questo segno ha in se tutta una serie di caratteristiche che lo rendono speciale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia Il disagio su cui lavorare entro la fine di Giugno

Scopriamo insieme quali sono e impariamo a conoscere meglio le persone nate sotto questo segno, ricordando che per conoscere davvero una persona dal punto di vista astrologico, è molto importante prendere in considerazione anche l’ascendente. Quest’ultimo, infatti, è in grado di delineare alcuni aspetti preziosi e legati in modo particolare alle emozioni e ai sentimenti.

Carta di identità del segno zodiacale del Cancro

Periodo: Dal 21 Giugno al 22 Luglio

Pianeta dominante: Luna

Colore del segno: Bianco

Pietra porta fortuna: Perla

Fiore del segno: Ortensia

Giorno fortunato: Lunedì

SULLO STESSO ARGOMENTO: L’anti stress più indicato per ogni segno zodiacale

Le nate sotto il segno del Cancro sono persone romantiche e bisognose di molte attenzioni.

Quando conoscono qualcuno amano mostrarsi sempre gentili e disponibili. In realtà, però hanno un caratterino molto particolare che tende ad emergere solo quando le si conosce per bene.

Il loro lato femminile è molto spaccato e sanno come farsi amare al primo sguardo, attirando l’attenzione in un modo tutto loro che spesso è difficile riconoscere e comprendere.

Permalose come poche, se la prendono facilmente anche per una sola parola sbagliata e quando ciò accade è davvero difficile averci a che fare.

Allo stesso modo, se prendono qualcuno in antipatia, cambiano subito atteggiamento, anteponendo il bisogno di far capire cosa pensano alla voglia di fare una buona impressione.

Estremamente selettive, sognano un mondo nel quale avere a che fare solo con persone di loro gradimento. Questo modo di pensare li porta ad avere pochi amici con i quali cercano sempre di creare dei rapporti importanti.

Un po’ sopra le righe quando si parla di emozioni e sentimenti, hanno una visione idilliaca della vita che spesso si scontra con la realtà.

Pigre per natura, cercano sempre di rimandare tutto ciò che possono e quando si trovano a dover fare più del previsto, tendono a diventare nervose. Ciò le porta ad essere intrattabili per un po’. Di buono, però, c’è la loro capacità di farsi perdonare con modi di fare più carini del solito e che sanno sempre mettere in atto in modo particolarmente convincente.

Le native del segno sanno quindi come farsi amare da tutti, cosa per loro molto importante vista la necessità che hanno di sentirsi sempre apprezzate ma, sopratutto, amate.

Le native del Cancro nel lavoro e nello studio

Per via della loro pigrizia, le native del Cancro non amano darsi al 100% e questo vale sia nello studio che sul lavoro. Per non avere problemi e fare comunque bella figura, cercano sempre di fare il minimo indispensabile, trascorrendo il resto del tempo dietro cose per cui nutrono un reale interesse.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che sono fatti per le relazioni importanti

Sul lavoro, se riescono a fare qualcosa che amano davvero, possono crescere pian piano arrivando ad estendere la loro voglia di fare. Se ciò non avviene, e quando si trovano a dover fare qualcosa controvoglia, il rischio è quello di impegnarsi così poco da non ottenere risultati. Cosa che le porta a cambiare spesso o ad avere problemi con colleghi e datori di lavoro.

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri, tendono a stare spesso sulle loro e ciò, specie all’inizio, può causare qualche problema. Per fortuna, il loro modo di essere e la tranquillità di fondo che le caratterizza gli consente di mantenere dei rapporti tutto sommati tranquilli.

Detto ciò, quando si impegnano e decidono di voler raggiungere un determinato obiettivo, sanno mettere in atto capacità inimmaginabili e in grado di portarle ad ottenere diversi risultati. Cosa che lascia ben immaginare come un po’ di impegno in più potrebbe garantirgli un futuro certamente più soddisfacente rispetto a quello che spesso tendono ad accettare.

C’è da dire che per la maggior parte di loro, il lavoro è solo qualcosa che serve fare e per la quale preferiscono non investire troppe energie, ottenendone il meglio per poi concentrarsi su ciò che più amano.

Le native del Cancro tra amicizia e amore

Le relazioni interpersonali sono un argomento molto delicato per le native del Cancro. Se da un lato hanno infatti grandi pretese, dall’altro tendono ad aver bisogno di continue conferme senza le quali hanno grandi difficoltà a mantenere i rapporti sereni.

Di solito hanno poche amicizie perché preferiscono concentrarsi su di esse. Questo fa si che ne siano anche piuttosto gelose e alle volte, questo sentimento tende a manifestarsi in modo un po’ troppo invadente creandogli problemi interpersonali di un certo tipo. Fatte per rapporti esclusivi, pretendono grandi attenzioni e in mancanza di esse finiscono con il prendersela molto, dando a vedere con atteggiamenti spesso ostili ma che non si curano di spiegare. Un atteggiamento che può portarli a incomprensioni anche importanti.

Detto ciò, quando sentono di potersi fidare, tendono a dare il meglio di se dimostrandosi ottime amiche, sempre in grado di prestare ascolto e disposte a dare quanto possono per essere d’aiuto.

In amore la loro necessità di affetto tende a farsi sentire di più. Per questo motivo, il rapporto si trasforma in un bisogno di attenzioni costanti. Senza, infatti, le native del segno non riescono a vivere bene, arrivando persino a pensare di concludere il rapporto.

Perché questo funzioni è importante che si sentano sempre al centro dell’attenzione, che siano coccolate e vezzeggiate e che abbiano la sensazione forte e chiara di essere speciali per la persona che amano. Quando questi bisogni vengono appagati, se anche loro provano un sentimento importante, sanno essere dolci come poche altre, facendo sentire il partner unico al mondo e dandogli quante più attenzioni possibile. Inutile dire che al primo atteggiamento sbagliato da parte sua, però, la loro risposta sarà di chiusura totale. Capricciose come poche, tendono a mostrare questo lato del carattere proprio alla persona che amano.

Più in generale, le nate sotto il segno del Cancro tendono ad essere apprensive e possessive con le persone che amano e, in particolare, con quelle con cui sono più intimità. A ciò si unisce anche un’insicurezza di fondo che le porta a sentirsi facilmente tradite alla minima mancanza di attenzioni. Cosa che quando capita le porta a reagire malamente. Per fortuna, chi le conosce bene, di solito sa come prenderle e riesce così a non arrivare mai al limite.

Le native del Cancro sono quindi persone spesso difficili da trattare. Persone che, però, una volta trovata la via, possono diventare davvero importanti e dare molto al rapporto, di qualunque tipo esso sia. Ciò che conta davvero è coglierne le tante potenzialità, apprezzare ciò che le rende speciali e non aver timore di dimostrarglielo. In questo modo, infatti, le si farà felici. Cosa che le aiuta a mostrare la parte migliore di se.