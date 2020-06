Scopri quali sono i segni dello zodiaco che stanno attraversando un importante momento di crescita. E chi, invece, è fermo da troppo tempo.

Crescere fa parte del percorso di vita di ognuno di noi e non si tratta del diventare adulti ma di mutare giorno per giorno al fine di raggiungere la migliore versione di se stessi. Indipendentemente dall’età, ogni persona ha un suo percorso da compiere e delle lezioni da apprendere. Lezioni che possono giungere prima o dopo e che possono essere apprese o ignorate. Tutte queste variabili portano a crescere in modi diversi e a maturare per diventare persone più consapevoli ed in grado di affrontare la vita con maggior conoscenza dei propri limiti e delle proprie risorse. Tutti aspetti importanti che possono fare la differenza anche in modo estremamente importante, definendo una persona e delineandola nel suo specifico modo di essere.

Questo 2020 per via dei tanti momenti particolari è stato senza alcun dubbio un campo fertile su cui far lavorare la conoscenza di se e del proprio modo di essere. E ciò ha portato a crescere molte persone, evidenziando in modo forse ancor più maggior del solito coloro che, invece, sono rimaste ferme. Visto che il modo di trasformare un evento in un momento di arricchimento può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto in che modo comunicano i segni dello zodiaco e qual è la paura che paralizza i vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che stanno attraversando un momento di crescita. Trattandosi di un aspetto che riguarda anche il modo di essere e di sentire nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà una visione più chiara di dove si trovano al momento i vari segni zodiacali.

I segni zodiacali che stanno crescendo e quelli che sono fermi

Ariete – Quelli pronti a partire

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone introspettive e ciò fa si che il loro modo di crescere come persone sia solitamente lento e legato solo a particolari momenti della vita. Dopo i primi mesi del 2020 e giunti ormai a metà anno, però, molti di loro si sono trovati costretti a fare i conti con se stessi e ad approfondire la conoscenza della propria persona. Ciò ha reso molti di loro più pronti a mettersi in discussione e, pertanto a crescere come persone e a migliorare il rapporto con il mondo. Sebbene nessuno di loro abbia ancora intrapreso questo particolare percorso, si può dire che molti siano sulla strada giusta e ormai pronti a partire.

Con il ritorno alla vita di tutti i giorni potranno infatti saggiare le differenze tra il prima e il dopo e cogliere come tutto ciò risuona in loro. Un aspetto del tutto nuovo ma sul quale potranno lavorare al fine di riscoprirsi persone sotto certi aspetti un po’ più nuove.

Toro – Quelli che si stanno muovendo da un po’

I nativi del Toro hanno iniziato un importante periodo di riflessione già da qualche tempo. Si tratta di un insieme di pensieri e di ragionamenti che li hanno portati a fare un confronto tra come erano e come sono diventati. Il tutto passando da un interrogativo di fondo su ciò che vorrebbero essere. Mettendo insieme le risposte e analizzando ciò che hanno intorno, molti di loro hanno già iniziato a compiere i primi passi importanti verso un cambiamento interiore che farà da introduzione ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere la loro vita. Si tratta quindi di uno dei segni che all’interno dello zodiaco, ha iniziato a muoversi in modo importante e certamente costruttivo. Un modo che li porterà a cambiare diverse cose, a lasciarne andare alcune e ad appropriarsi di altre. Il tutto per dar vita a qualcosa di nuovo.

Gemelli – Quelli che si muovo a spot

I nati sotto il segno dei Gemelli sembrano momentaneamente indecisi su come far procedere la propria vita. I mesi appena trascorsi li hanno portati a pensare più del dovuto e ciò li ha spinti a sentirsi un po’ confusi circa il loro futuro. Sebbene abbiano già mosso qualche passo, il più delle volte hanno preferito fermarsi per sondare il terreno e per capire dove li condurrà il percorso appena intrapreso. Il loro si prospetta quindi un cammino lento e tortuoso ma sicuramente interessante ed in grado di cambiarli nel profondo. Ciò potrà garantirgli una vita più serena e nella quale potersi muovere con maggior fiducia e con una capacità di vedere le cose in modo certamente più positivo di come sono soliti fare.

Cancro – Quelli piuttosto fermi

I nativi del Cancro odiano i cambiamenti e crescere è per loro il cambiamento più grande che ci sia. Prima di muovere anche un solo passo hanno quindi bisogno di sentirsi sicuri di dove andranno a finire e di come sarà la loro vita una volta raggiunta la meta. Fin quando non si sentono sicuri di ciò, la loro unica opzione è quella di restare immobili. In cerca di qualcosa che non conoscono ancora, però, rischiano di restare così anche per lungo tempo, finendo con lo svilire il loro personale percorso di crescita. Un aspetto che dovrebbero considerare a fondo al fine di migliorare se stessi, il rapporto con gli altri e la vita in generale.

Leone – Quelli che si muovono in superficie

I nati sotto il segno del Leone si muovo come sempre a passo spedito, portandosi avanti sotto tanti aspetti. Questi però sono per lo più legati all’immagine che vogliono dare di se e pertanto superficiali. Quando si tratta di lavorare su di se in quanto persone, la loro reazione è infatti quella di lasciar perdere poiché scarsamente interessati. Un errore molto grave che gli impedisce di diventare persone migliori e che li costringe ad una staticità che presto o tardi starà loro stretta portandoli a sentirsi frustrati e poco motivati.

Per far si che le cose cambino è necessario che, prima di tutto, mutino modo di vedere le cose. In questo modo potranno diventare via via sempre più aperti e pronti a guardarsi dentro e a cambiare quegli aspetti che rischiano solo di bloccarli.

Vergine – Quelli che non hanno voglia di crescere

I nativi della Vergine rifuggono letteralmente i cambiamenti e, con essi, anche la possibilità di crescere come persone. Quando si trovano davanti ad un nuovo percorso da compiere hanno infatti sempre una serie di scuse per fermarsi e non proseguire. La verità è che temono di perdere ciò che li fa sentire al sicuro e tutto per qualcosa di ignoto e, quindi, spaventoso. Anche nel 2020 hanno preferito non cogliere alcuno stimolo al cambiamento, restando fedeli a se stessi e per questo incapaci di intraprendere percorsi importanti. Un aspetto sul quale dovrebbero lavorare a fondo, in modo da cambiare qualcosa anche se solo marginalmente e tutto per poter vivere una vita migliore e di fondo più libera.

