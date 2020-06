3 buoni motivi per per bendarci gli occhi a letto

Bendare gli occhi del partner è un classico gioco erotico che offre molte ragioni per essere provato, eccone tre da non sottovalutare.

Si dice che l’amore renda ciechi nel senso negativo del termine eppure rinunciare temporaneamente al senso della vista in amore ha i suoi benefici, fare l’amore con gli occhi bendati ti fa soccombere al gioco e avanzare nell’oscuro labirinto del desiderio.

3 buoni motivi per bendare il partner prima di fare l’amore

1/Potenziare tutti gli altri sensi

Ovviamente potremmo semplicemente chiudere gli occhi, ma ci darebbe l’opportunità di aprirli quando vogliamo, e quindi ciò comporta uno sforzo di concentrazione. Bendare gli occhi non ti lascia altra scellta. Questo gesto semplice e necessariamente aggraziato farà soccombere al buio il partner e improvvisamente darà potere alla fantasia. Gli altri sensi si sveglieranno, esacerbati, poi sarai sottoposto a una deliziosa tensione erotica in attesa che il respiro, le parole, i baci, le carezze del tuo partner ti raggiungano. Il partner, per natura voyeur, sarà complice della tua fuga mostrandoti la via per la tua libertà.

2/Aprire un varco reale per la sottomissione o la dominazione

Essere bendati richiede di arrendersi completamente al proprio partner. Il tuo corpo non ti appartiene più, è lui che ti guida. Lasciati andare e attraversa qualche grado di indecenza. Il piacere viene dall’ignoto lo stesso che consapevolmente sei andato a cercare dal momento in cui questa benda è entrata in casa tua. Non controllarti, lasciati andare, questo oltremare in cui sei immerso aumenta di dieci volte i tuoi sentimenti. L’eccitazione è al suo apice perché sei vulnerabile, soggetto all’autorità sensuale del tuo partner.

3/I tuoi occhi sono i suoi



Se il letto è l’ovvio teatro del piacere sessuale, passeggiare per la stanza bendati offrirà una piacevole sensazione di vertigine amplificata da alcune carezze o tocchi di lui o lei. Per quanto riguarda te, durante questa passeggiata erotica, avvertirai che il corpo dell’altro è quello di cui haipiù bisogno per il momento, in quanto ti guida con la sua voce calda e soave. Non preoccuparti, lui o lei resterà vigile in modo da non farti inciampare.

