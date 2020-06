Mara Venier dopo l’infortunio confessa: “Ho fatto una tac, sono stata male”

Mara Venier, dopo l’infortunio al piede, è stata in collegamento telefonico con Pier Luigi Diaco a Io e Te, dove ha confidato di aver fatto una tac alla testa.

Mara Venier, durante la diretta di ieri a Domenica In, ha informato i suoi fedeli telespettatori che ha avuto un infortunio al piede, causato da una brutta caduta. Nonostante il dolore provato, la zia più amata d’Italia ha scelto di andare in onda ugualmente. Anche se a fine puntata ha dovuto fare una tac per scoprire se l’infortunio avesse procurato ulteriori danni più importanti oltre che al piede, visto che il dolore era davvero forte.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier | La RAI corre ai ripari dopo il suo addio a Domenica In

A causa dell’inconveniente, la conduttrice, che ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, ha dovuto saltare la sua ospitata da Io e Te di PierLuigi Diaco, ma ha scelto di intervenire ugualmente in trasmissione, attraverso una telefonata, spiegando cos’è successo.

“Purtroppo oggi risento molto della botta, mi è arrivata perfino al collo” ha spiegato Mara Venier sul suo infortunio. “Mi hanno fatto anche una tac alla testa, giusto per essere sicuri, ma fortunatamente è andato tutto bene” ha spiegato la conduttrice. “Ho provato un dolore fortissimo, ora cerco di stare ferma il più possibile” ha aggiunto la zia più amata d’Italia durante la sua telefonata con Pier Luigi Diaco a Io e Te.

Io e Te | Mara Venier si confida a Pier Luigi Diaco: “Sono andata in onda, pensavo di non farcela”

A Io e Te la conduttrice ha anche rivelato, tra una confessione e l’altra, che il direttore della Rai le aveva anche consigliato di non andare in onda, viste le sue condizioni di salute, ma lei non se l’è sentita di deludere, in qualche modo, le aspettative del suo fedele pubblico e per questo motivo è andata ugualmente in onda con Domenica In.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eleonora Daniele mamma | Messaggi dei vip: dalla Venier a Frank Matano

“Il nostro direttore mi aveva consigliato di non andare in onda, ma non me la sono sentita” ha spiegato Mara Venier a Io e Te, che ha ricevuto anche un messaggio da parte di Achille Lauro. “Credevo di non farcela, ma alla fine è andato tutto bene” ha concluso Mara sollevata.

Mara Venier sta bene dopo l’incidente al piede, nonostante abbia riportato una frattura.