Scopri quali sono i segni dello zodiaco che nascondono le proprie emozioni e perché lo fanno. E quali, invece, non hanno alcun problema a riguardo.

Le emozioni sono ciò che ci fa sentire vivi, che ci guida verso decisioni importanti e che ci porta ad approfondire o meno i rapporti interpersonali con chi ci circonda. Tutti, chi più e chi meno, proviamo emozioni e anche se non sempre è facile esternarle, non esiste un modo per porvi un freno. Certo, si può mentire a se stessi e non ammettere di provarne ma ciò alla lunga porta solo a complicarsi la vita e a perdere il contatto con se stessi.

Ovviamente, il modo di sentire e di provare emozioni dipende da tanti fattori come il carattere, le esperienze vissute, la sensibilità individuale e, non ultima, l’influenza delle stelle. In base al segno zodiacale, infatti, si può avere un modo diverso sia nel vivere e gestire le emozioni che nel mostrarle. Dopo aver visto qual è la persona che attrae i vari segni e che andrebbe evitata e la lezione di vita che i vari segni zodiacali dovrebbero imparare entro la fine di Maggio, oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che nascondono le proprie emozioni e quali, invece, non hanno problemi a riguardo. Trattandosi di un aspetto che riguarda il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei segni che interessano, al fine di avere un’idea più chiara del loro modo di agire.

Astrologia: I segni zodiacali che nascondono le emozioni

Ariete – Quelli che non le nascondono ma le minimizzano

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che hanno un rapporto molto personale con le proprie emozioni. Se da un lato non sentono alcun bisogno di nasconderle, dall’altro vivono con il pensiero costante di mostrarsi come persone forti e risolute. Cosa che li spinge a minimizzare ciò che sentono non solo agli altri ma soprattuto a se stessi. Che siano innamorati, felici o addolorati, si racconteranno quindi sempre delle mezze verità, dando motivi diversi da quelli reali alle loro emozioni e spacciandosi per felici o forti anche quando non lo sono. Ciò nonostante, ogni tanto potrebbero dar sfogo a qualche pensiero e nel farlo possono apparire sinceri come non mai, salvo cambiare subito modalità e tornare ad indossare la maschera che amano sentirsi addosso e che in parte li definisce.

Dire che nascondono le emozioni non è quindi propriamente corretto. Per descriverli al meglio si può dire che le rendono più piccole e sopportabili e quando se ne convincono per primi finiscono con il dare la stessa versione al resto del mondo. Un modo di fare che con il tempo dovrebbero imparare a cambiare al fine di vivere meglio.

Toro – Quelli che non si fanno problemi ma le mostrano solo ai propri cari

I nativi del Toro considerano le emozioni come qualcosa di privato che, pertanto, preferiscono condividere solo con persone che reputano fidate. Quando provano qualcosa di forte non si fanno grossi problemi ad ammetterlo a se stessi e se capita arrivano persino a mostrarsi turbati, allegri o depressi davanti agli altri. Ciò che non fanno mai è però scendere nei dettagli perché questo significherebbe mettersi a nudo e svelare aspetti di se a persone con le quali preferiscono mantenere una certa distanza. Per questo motivo, se si tratta di confidarsi tendono a farlo solo con gli amici più stretti. Quelli che reputano fidati e con i quali non si fanno problemi ad aprirsi. Un modo di fare che gli appartiene e che difficilmente arriverebbero a cambiare. Sopratutto perché agire in questo modo li aiuta a sentirsi a proprio agio sia con gli altri che in generale.

Gemelli – Quelli che a volte li mostrano ed altre li celano

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni più strani dello zodiaco. Prevedere il loro modo di agire è quasi del tutto impossibile perché nella vita sono abituati a cambiare. Cosa che, tra l’altro, fanno di continuo. Quando si parla di emozioni, quindi, finiscono quasi sempre con l’avere atteggiamenti diversi che, il più delle volte, dipendono dal mood del momento. Se a volte preferiscono tenere ogni cosa per se, isolandosi e mettendo il broncio se le cose vanno male, altre possono parlare di ogni più piccolo aspetto di ciò che provano anche ad un perfetto sconosciuto. Si tratta di un modo di essere che dipende dal loro essere duale ma che tutto sommato sembrano gestire in modo tranquillo e sereno. Cosa che non si può dire per chi li circonda visto che capire come prenderli è decisamente impossibile. Visto che loro non si curano di questo aspetto della loro vita, però, il loro modo di fare li fa sentire bene perché istintivo e genuino, esattamente come loro.

Cancro – Quelli che li esternano a modo loro

I nativi del Cancro sono persone estremamente emotive. Ciò fa si che ogni più piccola emozione abbia su di loro effetti molto forti e tali da cambiargli costantemente l’umore. Che si tratti di emozioni positive o negative la loro reazione sarà sempre violenta, portandoli ad agire in modo diverso a seconda di chi si trovano accanto. Se con loro ci sono persone delle quali si fidano ciecamente e con le quali vanno d’accordo, non si faranno infatti alcun tipo di problema. Quando non sanno come comportarsi, invece, finiscono con il diventare estremamente nervosi, al punto da contrariare chiunque cerchi di capirli. Si tratta di un loro modo di fare praticamente normale, tanto che li ci conosce non si farà grossi problemi. Se si hanno rapporti molto superficiali invece, questo modo di essere lunatico potrebbe crear loro alcuni problemi nelle relazioni. Una cosa alla quale non pensano molto visto che ciò che gli preme di più è fare esattamente ciò che ritengono giusto.

Leone – Quelli che le esprimono senza problemi

I nati sotto il segno del Leone hanno un forte auto controllo e ciò li porta a sentirsi sicuri quando si parla di emozioni. L’idea di mostrarle non crea in loro alcun tipo di problema perché sono consapevoli di saperle gestire e di non esserne mai vittime. Chi li conosce bene tende a reputarli un po’ freddini nonostante si mostrino al mondo come persone solari e questo perché anche quando descrivono un’emozione forte, non sembrano provarla davvero. Ciò si lega in parte al loro saper gestire cosa provano e in parte ad un distacco di base che hanno da sempre con se stessi. Distacco che gli consente di non essere mai travolti da ciò che sentono.

E anche se a volte rischiano di perdersi alcune emozioni perché abituarli a viverle quasi in sordina, la verità è che loro si sentono bene così. Sopratutto perché hanno la tranquillità di saper sempre fin dove spingersi e di non correre il rischio di poter essere giudicai in un modo diverso da quello desiderato.

Vergine – Quelli che le nascondono a tutti

I nativi della Vergine sono persone più sensibili di quanto si pensi. Ciò nonostante vivono da sempre con la capacità di estraniarsi da quello che provano e tutto per non correre il rischio di essere giudicati. Questo modo di fare, con il tempo, rischia di condurli verso una strada senza ritorno ed il cui unico sentiero porta ad un modo di essere introversi impossibile da cambiare. Per quanto possano risultare freddi e distaccati, infatti, anche loro hanno delle emozioni. Il problema reale sta nel fatto che non riescono a viverle mai come dovrebbero e ciò li porta a non provare empatia per gli altri né tanto meno per se stessi. In loro c’è un giudice che si erge su ogni emozione provata e che è molto più severo di quanto potrebbe esserlo chiunque altro. Un giudice interiore che, purtroppo, li spinge spesso e volentieri a giudicare anche gli altri, portandoli ad apparire più duri di quanto vorrebbero e rischiando di mettere in crisi anche i rapporti più importanti. Imparare a cogliere ed esprimere le emozioni sarebbe per loro una vera scuola di vita.

