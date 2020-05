Astrologia | La cosa che dovresti imparare entro la fine di Maggio

Scopri qual è la cosa che dovresti imparare entro la fine di Maggio per migliorare la tua vita.

La vita, si sa, è una continua scuola che giorno dopo giorno ci mostra lezioni da apprendere e sulle quali esercitarsi. Affrontando il quotidiano, riusciamo ad imparare qualcosa in più di noi stessi e delle persone che ci circondano e facendo tesoro delle tante esperienze accumulate è possibile crescere in positivo diventando persone migliori. In genere le cose che impariamo si mescolano tra loro ed è solo dopo tempo che riusciamo ad apprendere la lezione completa cogliendo così degli aspetti positivi anche in ciò che in un primo momento era apparso come una seccatura. Questo aspetto dell’esistenza ha un che di misterioso ed affascinante e se viene colto con lo spirito giusto e con la voglia di analizzarsi al meglio, può aiutare a vivere una vita più completa ma sopratutto più felice.

Come già detto le esperienze che facciamo di giorno in giorno sono tante e ciò fa si che sia possibile cogliere almeno una lezione importante al mese. Lezione in grado di farci star bene e di migliorarci in modi a volte sorprendenti. Visto che quanto possiamo apprendere di noi e della nostra vita, è scritto in parte nelle stelle, oggi dopo aver visto come reagiscono i segni dello zodiaco quando la loro storia è in crisi e qual è la caratteristica che ci rende attraenti agli occhi degli altri, oggi scopriremo qual è la lezione che dovremmo imparare entro la fine di Maggio al fine di vivere al meglio le nostre vite.

La lezione di vita da apprendere entro la fine di Maggio

Ariete – Tutto è in divenire

Una delle cose che ti preoccupano spesso e che ti spingono a sentirti a disagio nei confronti della tua vita è l’idea di aver perso tempo. Una cosa con la quale negli ultimi tempi ti sei trovata a confrontarti più volte e che spesso ti ha reso nervosa o impaziente di riprendere tutte le attività che ritenevi importanti. Se c’è una cosa che hai sicuramente notato in questo ultimo mese, è che la vita ha un ritmo tutto suo che scorre e va avanti a prescindere dagli eventi. Così, anche quelle situazioni che ritenevi ormai perse perché ferme da tanto si sono rivelate più pronte che mai a ripartire e a procedere esattamente come da programma. Certo, qualche rallentamento ci sarà sicuramente stato ma non ai livelli che ti eri immaginata. Questo è un aspetto che dovresti tenere a mente e portare sempre con te perché rendendolo tuo ti aiuterà ad essere più paziente e serena nei confronti del tuo futuro.

Cosa che ti sarà sicuramente utile per imparare ad apprezzare anche i momenti che sembrano andare a rilento. Perché a volte anche nella calma si celano movimenti impercettibili ma non per questo meno importanti. Movimenti che devono procedere con i loro tempi.

Toro – L’amore non si ferma

Il mese di Maggio è stato sicuramente ricco di tante novità e ti ha finalmente concesso di riaprirti al mondo come tuo solito o quasi. Questo dovrebbe averti mostrato come tante delle tue paure fossero effettivamente infondate. Gli affetti importanti, infatti, non tendono a svanire per il tempo o la lontananza. Possono essere ravvivati in mille modi diversi e possono continuare a crescere anche se da lontano e in modo diverso. Un aspetto che dovresti aver ben compreso e che se ben metabolizzato ti aiuterà a vivere con maggior serenità i rapporti che consideri importanti e che fanno parte della tua vita. Sapere che chi ti ama continua a farlo anche quando non sei lì ad osservare è un concetto quasi scontato per molti ma che tu hai sempre faticato a comprendere del tutto. Una cosa che puoi sicuramente migliorare entro la fine del mese e che una volta appresa in modo completo ti farà apprezzare maggiormente le persone che ti stanno accanto, donandoti anche maggior sicurezza in te stessa. Cosa che fa sempre bene allo spirito e alla vita di tutti i giorni.

Gemelli – Stare sola con te stessa non è poi così terribile

Quando ti approcci alla vita tendi a farlo partendo da un’idea di te a volte diversa da ciò che il tuo potenziale racchiude. Ti capita quando devi organizzare il tuo tempo libero, quando hai a che fare con gli altri e quando cerchi di riempire ogni istante del tuo tempo per far si che non ci siano momenti di noia. La verità, come avrai compreso negli ultimi tempi, è che sai essere per te stessa una compagnia sicuramente migliore di quanto pensi. Ciò non significa che devi vivere da sola ed evitare la compagnia degli altri. Ma che puoi finalmente permetterti di stare tra gli altri solo perché ne hai davvero voglia e non per la necessità di non restare da sola. Una cosa che ti aiuterà a scegliere le compagnie giuste e le giuste cose da fare e che renderà pertanto la tua vita più bella. Sapere che anche da sola puoi gestire i tuoi tempi riempiendoli di cose interessanti da fare è un traguardo importante che potrai solo apprezzare. E sarà proprio lavorandoci su che riuscirai a vivere una vita sicuramente migliore di quella portata avanti fino ad oggi. Una vita dove essere più rilassata e senza preoccupazioni che hai finalmente scoperto essere vane.

Cancro – Puoi lasciarti andare con più serenità

Il tuo rapporto con gli altri è sempre stato qualcosa di delicato e, per certi versi, difficile da affrontare. La tua paura più grande è infatti quella di non essere accettata per ciò che sei e di dover quindi lottare per poterti guadagnare l’amore degli altri. Un pensiero che ti rende da sempre insicura e che ti porta, anche se spesso non te ne rendi conto, ad aggredire gli altri senza un reale motivo. Se c’è una lezione importante che potresti apprendere entro la fine di Maggio questa è legata proprio al tuo modo di amare. Negli ultimi tempi hai avuto modo di essere un po’ più te stessa e di scoprire come chi ti ama davvero è rimasto comunque al tuo fianco. Un aspetto sul quale non ti sei ancora concentrata a dovere. Farlo ti aiuterà a comprendere quanto l’amore degli altri sia in grado di darti anche senza che tu debba pretendere qualcosa di specifico. Allo stesso tempo, liberarti dei tanti pesi che ti porti sempre addosso può aiutarti a migliorare il tuo rapporto con chi ami. Per lo stesso motivo potresti riprendere anche rapporti persi nel tempo e per i quali soffri ancora oggi. Si tratta di qualcosa che dovrai fare con i tuoi tempi e senza metterti fretta ma che poco alla volta ti renderà più sicura di te, più naturale e, sopratutto, più felice.

Leone – Puoi esercitare un po’ meno il controllo

La tua vita è da sempre azione e controllo. Entrambi ti sono infatti indispensabili per progredire e per farti notare dagli altri quel tanto che basta a metterti al centro dell’attenzione. Si tratta di un modo di essere che ti porta sicuramente a raggiungere i tuoi obiettivi ma che al contempo può risultare stressante. Dover pensare sempre un passo avanti agli altri, pianificare ogni più piccola mossa e controllare come gli altri reagiscono alle tue azioni è infatti un secondo lavoro che porta con se una dose di stress non indifferente. Stress che di certo non ti rende la vita piacevole come ti sforzi di mostrarla agli altri. Eppure, basterebbe guardare agli ultimi tempi per renderti conto di come le cose siano andate bene lo stesso anche allentando un po’ la tensione che imprimi nelle cose che ti riguardano.

Un atteggiamento che riuscissi a far tuo ti porterebbe certamente ad una vita più serena, con relazioni più vere ma, sopratutto con più energia. Cosa che per fortuna non ti manca ma che alla fine fine non basta mai. Specie se si parla di te che per carattere sei sempre in movimento.

Vergine – Le cose si possono sempre sistemare

La cosa che dovresti imparare, una volta per tutte, entro la fine di Maggio è che nella vita quasi a tutto c’è rimedio. Un pensiero che non ti sfiora mai ma che se men interiorizzato potrebbe fare la differenza rendendo la tua vita indiscutibilmente migliore. Se c’è una cosa della quale non riesci proprio di fare a meno questa è infatti il pensare costantemente al peggio. Una modalità che si attiva quasi in automatico e sulla quale non riesci ad esercitare il giusto controllo. In questi ultimi tempi, dovresti però aver notato che tante situazioni che davi per critiche si sono risolte facilmente e che altre sono semplicemente passate portandoti ad oggi senza particolari strascichi. Tenere a mente questa realtà delle cose ti può aiutare nei momenti di maggior negatività, spronandoti a fare pensieri positivi o, almeno, a non abbatterti da sola senza un reale motivo. È vero, per te si tratta di una lezione davvero difficile da imparare ma se ti impegnassi potresti toccare con mano le tante differenze e scoprire come la vita può essere qualcosa di piacevole e di meraviglioso da vivere.

