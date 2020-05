Kokology | Il test che tira fuori le tue emozioni nascoste

Kokology, i test giapponesi dell’uccello blu e quello del museo rivelano la tua personalità emotiva nascosta.

Kokology deriva dal giapponese “mente, cuore, sentimento” e dal greco “studio”.

La Kokology racchiude una serie di test psicologici usati per cercare di scoprire alcuni tratti emotivi e comportamentali che fanno fatica ad emergere.

Questo test di Kokology ti permetterà di scoprire la tua personalità emotiva nascosta. Il test di Kokology è divertente e facile. Devi solo dire la prima cosa che ti viene in mente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Test | Conosci le tue reali priorità? Scegli un sentiero e scoprile

Kokology: Test n. 1 – il test dell’ uccello blu

Immagina questo avvenimento in cui l’uccello blu è un protagonista …



Un giorno, un uccello blu entra nella tua stanza. Senti che qualcosa ti lega a questo uccello e decidi di tenerlo. Ma, sorprendentemente, la mattina dopo l’uccello blu divenne giallo! Questo uccello molto speciale cambia colore di nuovo la notte successiva e il giorno successivo diventa rosso. La quarta mattina, è diventato nero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Cuore, ragione o intuizione? Questo test rivela cosa ti guida nella vita

Di che colore è l’uccello la mattina del quinto giorno?

1) L’uccello non cambia colore. Rimane nero.

2) L’uccello diventa di nuovo blu.

3) L’uccello diventa bianco.

4) L’uccello diventa dorato.

Risultati:

L’uccello che è entrato nella tua stanza era un simbolo di fortuna. Quando ha improvvisamente cambiato colore, avevi paura che la tua felicità non sarebbe durata. La tua reazione a questa situazione ti dice come reagisci alle difficoltà e alle incertezze della vita.

Coloro che hanno affermato che l’uccello è rimasto nero hanno una visione pessimistica dell’esistenza.

Coloro che hanno detto che l’uccello diventa blu sono ottimisti pragmatici.

Coloro che hanno detto che l’uccello diventa bianco sono persone tranquille che sanno come prendere decisioni di fronte alla pressione.

Coloro che hanno affermato che l’uccello diventa dorato possono essere descritti come persone temerarie e senza paura.

Kokology Test n. 2 – Al Museo

Di tanto in tanto, è bello lasciarsi trasportare dall’arte, andare a vedere un concerto o andare al teatro … E ovviamente c’è sempre l’opzione del museo !!!

Immagina questa seconda situazione: sei al museo. Mani dietro la schiena, stai guardando un dipinto, mentre cerchi di capirne il significato. Improvvisamente, uno sconosciuto ti si avvicina e ti parla.

Che cosa ti dice?

1) Bel quadro, vero?

2) Cosa ne pensi di questo dipinto?

3) Scusa, hai tempo?

4) Sai, sono anch’io un pittore

Soluzione: quando uno sconosciuto ci parla improvvisamente, la nostra prima reazione è un misto di apprensione e aspettativa: in questo scenario immaginario, le parole dette dall’ignoto riflettono effettivamente il modo in cui reagisci durante gli incontri casuali e quando incontri sconosciuti. La tua risposta rivela il tipo di impressione che fai agli altri quando incontri qualcuno per la prima volta.

Risposte:

Bel quadro, vero?

La tua natura amichevole e positiva crea un’impressione straordinariamente buona su quasi tutti quelli che incontri per la prima volta. L’unica preoccupazione che potresti avere all’inizio è quella di non essere presa sul serio.

Cosa ne pensi di questo dipinto?

Preferisci mettere alla prova il temperamento degli altri prima di approndire la conoscenza. Le persone possono percepire la tua esitazione, che può colorare le loro reazioni nei tuoi confronti. Hai un approccio eccessivamente cauto.

Scusa, hai tempo?

La metà delle persone che incontri pensano di te che tu sia una brava persona, ma l’altra metà pensa che tu sia strana. A prima vista, dai l’impressione di essere una persona che conduce la propria vita al proprio ritmo e la cui personalità è ciò che alcuni considererebbero eccentrica. Non ti interessa ciò che gli altri potrebbero sentire o pensare di te. Il segreto per capirti sta in queste poche parole: nel bene e nel male.

Sai, sono anch’io un pittore

Quando incontri qualcuno per la prima volta, sembri un pò nervoso e rigido, forse ti sforzi per essere apprezzato. Sfortunatamente, più fai uno sforzo in questa direzione, peggiore sarà l’impressione che viene creata. Le persone ti apprezzeranno meglio se adotti un atteggiamento più rilassato e fresco.