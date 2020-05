I partner più affettuosi dello zodiaco

Scopri quali sono i segni più affettuosi dello zodiaco e come lo dimostrano nei fatti.

Quando ci si relaziona con gli altri è impossibile capire all’istante se e quanto sono affettuosi, specie se si parla di amore. Ciò dipende dal fatto che ognuno di noi tende a comportarsi in modo diverso e che se da un lato ci sono persone che all’inizio possono sembrare super affettuose, salvo raffreddarsi con il tempo, dall’altro ce ne sono altre che all’inizio sono più distaccate per via della timidezza ma che pian piano riescono a mostrare un lato super amorevole. Ci sono poi quelli che pur amando tantissimo non riescono a dimostrarlo come vorrebbero lasciando un senso di confusione in chi si relaziona con loro. Insomma, ogni persona tende ad agire in modo diverso e ciò si riflette anche nelle relazioni e nella capacità di trasmettere amore.

Visto che l’essere o meno portati per le coccole è un aspetto che risente dell’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è la caratteristica che rende attraenti i vari segni dello zodiaco e cosa rende unici i vari segni zodiacali proveremo a capire quali sono i segni dello zodiaco che si rivelano dei partner super affettuosi e quali pur non sembrandolo lo sono comunque. Come sempre, trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo di avere un quadro più completo e in grado di far comprendere al meglio il modo di essere del partner.

Astrologia: Quali sono i partner più affettuosi e quali invece non lo sono affatto

Ariete – Quelli abbastanza affettuosi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano vivere l’amore e che specie all’inizio si mostrano molto affettuosi. Il loro modo di essere, però, tende a cambiare con il tempo e, stabilizzandosi possono finire con l’essere meno pronti alle coccole. Il più delle volte preferiscono lasciarsi andare a momenti di affetto quando sono in intimità e questo perché all’esterno amano mantenere un atteggiamento da duri senza mostrare alcun segno di debolezza, come lo vedono loro.

Ciò nonostante sanno come far sentire amato il partner e questo fa di loro persone in grado di dimostrare l’affetto che provano. Unico problema, spesso tendono ad usare le coccole come arma per far capire se sono contrariati per qualcosa. In tal caso, infatti, possono diventare freddi e mantenere le distanze al fine di far comprendere che per loro c’è qualcosa che non va.

Toro – Quelli super affettuosi

I nativi del Toro sono probabilmente tra i partner più affettuosi che si possano trovare. Quando devono corteggiare qualcuno tirano fuori ogni arma possibile, mostrando sia l’interesse provato che la voglia di stare insieme. Un modo di fare che procede quando la storia si concretizza e che tende ad aumentare nel tempo. Il vero amore, infatti, viene fuori solo quando si sentono sicuri del rapporto e ritengono di avere al proprio fianco la persona giusta. In tal caso, non hanno mezze misure e sanno far sentire il partner al centro del loro mondo. Tra regali, gesti romantici, sguardi ricchi di significati e piccole sorprese sanno sempre come far arrivare i loro sentimenti. E, in tutto questo, lasciano anche uno spazio molto grande per le coccole, da loro considerate estremamente importante per dimostrarsi reciprocamente i sentimenti che si provano.

Gemelli – Quelli affettuosi ma che lo dimostrano poco

I nati sotto il segno dei Gemelli sono forse tra i partner meno espansivi quando si parla di amore. Per meglio dire, tendono a dire ciò che provano ma fanno un po’ di fatica nel dimostrarlo. Il romanticismo non è una cosa che fa per loro e anche quando amano tendono sempre a mantenere un rapporto molto amichevole e improntato su momenti allegri da passare insieme. Per loro la sintonia e lo stare bene insieme sono i più grandi segni d’amore e non gli serve molto altro per sentirsi in pace con se stessi. Ciò alle volte può confondere il partner. Per fortuna basta farglielo capire per vederli cambiare e diventare più affettuosi che mai. Si tratta infatti di persone sempre aperte e disponibili e che amano mettere a proprio agio tutti, specie se si tratta di persone a loro care.

Cancro – Quelli fin troppo affettuosi

Per i nativi del Cancro le dimostrazioni di affetto sono tutto in amore. Per questo motivo oltre a concederne tante ne pretendono altrettante, incupendosi e diventando sospettosi quando queste non arrivano. Per stare con loro e poter apprezzare tutte le attenzioni che danno bisogna quindi essere dei grandi amanti delle coccole. I nativi del segno infatti non si tirano mai indietro in tal senso, dimostrandosi iper affettuosi sia all’inizio di una storia che anche a distanza di tempo. Limitarli verrebbe percepito da loro in modo negativo, portandoli a pensare di non essere amati abbastanza. Al contrario, mostrarsi felici per le loro attenzioni è qualcosa che li rende immensamente felici e che li fa sentire particolarmente amati. Per questo motivo è molto facile capire quando sono offesi o contrariati da qualcosa. In tal caso infatti si noterà subito la differenza. Un po’ perché se se la prendono per qualcosa non riescono ad offrire le solite attenzioni e un po’ perché far mancare le coccole è il loro modo di comunicare un disagio.

Leone – Quelli affettuosi quando ritengono ne valga la pena

I nati sotto il segno del Leone sono persone che prima di agire prendono sempre in considerazione tanti aspetti e fanno così anche in amore. Così, pur essendo persone di base affettuose non sono sempre disposti a mostrare questo lato del loro carattere. Preferiscono infatti concedere il proprio affetto solo a coloro che ritengono meritevoli. Ciò avviene quindi con gli affetti più importanti e ovviamente con il partner con cui riescono ad essere anche un po’ più spontanei e sinceri. Ciò che conta è non deluderli mai perché quando ciò avviene anche le loro attenzioni possono venir meno.

Una sorta di punizione che tendono a dare per dimostrare di essere stati feriti e che li porta a mostrarsi ben diversi da solito. Spesso difficili a prendere amano le attenzioni di ogni tipo e a volte per far breccia nel loro cuore basta solo farli sentire importanti e fargli capire che sono il centro di tutto. Una cosa che tende a far davvero presa.

Vergine – Quelli poco affettuosi

I nativi della Vergine hanno uno strano rapporto con le coccole. Quando amano davvero tendono a dimostrare l’amore più con i fatti concreti, mettendo da parte coccole e parole dolci. Ciò non dipende da una scarsa propensione ad amare quanto da un modo di essere che li porta a ritenere le effusioni qualcosa di poco conto. Stare con loro, quindi, significa riuscire a capirli o pensarla allo stesso modo. Sempre presenti, sanno infatti come far capire a chi vuole vederlo di essere seriamente impegnati in una storia. Se si cercano momenti romantici da vivere insieme, però, possono essere una vera delusione perché per loro il romanticismo è qualcosa da lasciare nei romanzi d’amore e nei film che, tra l’altro, preferiscono evitare in quanto del tutto distanti dal loro genere.

