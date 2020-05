Una forte scossa di terremoto nel mar mediterraneo centrale si è sentita nel sud Italia.

L’agenzia europea di monitoraggio Emsc ha reso noto che questa notte è stata registrata una forte scossa di terremoto al centro del Mar Mediterraneo e più precisamente tra l’Italia e la Grecia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Terremoto a Roma: Un forte boato ha svegliato tutti

La scossa, di magnitudo 5,8 e a 10 chilometri di profondità è avvenuta intorno alle due del mattino. Secondo alcune fonti, come riportato da La Repubblica, si sarebbe avvertita anche nel sud Italia ovvero sulle coste della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Per il momento non sono stati segnalati danni di alcun tipo.

Guarda il video per saperne di più.