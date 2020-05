Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accade tra Gemma Galgani e Sirius? Tina Cipollari perde la pazienza e sbotta: “è finita”.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius continua. Nonostante dubbi e incertezze, il 26enne Nicola continua a corteggiare la dama di Torino che è sempre più presa dal suo giovane corteggiare. Nella prossima puntata di Uomini e Donne. Gemma e Sirius saranno i protagonisti di una nuova esterna alle giostre che, naturalmente, sarà commentata da Tina Cipollari che perderà la pazienza con la dama.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giorgio Manetti: “Gemma? Sono l’unico a non averla usata”

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Sirius alle giostre, Tina sbotta

Cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne? Sirius che nella puntata odierna ha fatto ballare Pamela Barretta, delusa dalla fine della sua storia con Enzo Capo, dirà addio alla dama di Torino? Dal video di anticipazioni pubblicato da WittyTv, Nicola ribadirà il proprio interesse nei confronti della dama. I due, così, si regaleranno un’esterna alle giostre e il commento di Tina non si farà attendere: “Più che un’esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre…”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Ida Platano e Riccardo pronti alla convivenza: il gesto di lui

Nel corso della puntata, poi, Tina perderà la pazienza per motivi che nel video non vengono svelati, ma che probabilmente, saranno legati al suo rapporto con Gemma. Furiosa, la bionda opinionista, dirà: “Maria, oggi è finita per lei! Falla entrare!”.

Tina, poi, avrà da ridire anche su Sirius. Se Alberto Dandolo ha difeso la scelta di Gemma di conoscere il 26enne, Tina è convinta che tra loro non ci sia futuro e che Gemma si ritroverà a fare i conti con l’ennesima delusione.

Nicola, così, non nasconderà il proprio fastidio difendendo la madre. “Non toccatemi la madre perché divento una bestia!” –e Tina ribadirà che con il suo atteggiamento sta semplicemente illudendo Gemma – “questa dopo ‘sto fatto non si sa dove la troveremo”. Cosa accadrà nel dettaglio? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.