Cambiamenti in arrivo per molte attività. Riapertura dal 18 Maggio.

La fase 2 ha portato ad un allentamento graduale delle misure di sicurezze messe in atto per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus. Dal 18 Maggio è prevista la riapertura di diverse attività come quelle dei bar, dei parrucchieri e dei negozi di abbigliamento. Attività che avranno regole diverse in base al territorio in cui si trovano e che nei prossimi giorni riceveranno le linee guida da seguire.

Il Governo, in questo nuovo passo avanti, si riserverà comunque la possibilità di cambiare nuovamente le cose e di tornare a restrizioni più forti qualora i casi di contagio dovessero aumentare.

Fase 2: Riapertura delle attività dal 18 Maggio