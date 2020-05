I segni zodiacali a cui serve una nuova routine

.Scopri quali sono i segni dello zodiaco che, dopo la quarantena, hanno bisogno di ritrovare la loro routine.

Con l’inizio della quarantena, un po’ tutti ci siamo trovati a cambiare modo di vivere. E questo ha inevitabilmente portato dei cambiamenti nella routine di tutti i giorni. Tra chi ha smesso di andare al lavoro, a scuola o in palestra e chi ha modificato i propri orari o alcune abitudini, tutti ci si è trovati a perdere quelle che erano abitudini ormai consolidate. Abitudini la cui scomparsa ha portato a rallentare e a perdere il ritmo. Ora, con la ripresa, seppur lenta di alcune attività e con imposizioni meno rigide circa le uscite, in tanti si sono trovati a poter riassaporare un po’ di libertà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Un dessert per ogni segno zodiacale

A ciò, però, si è aggiunto un senso di smarrimento che ha coinvolto alcune persone, facendole sentire quasi spaesate e incerte su come riprendere in mano i propri impegni. Visto che il modo di gestire il tempo e gli spazi viene influenzato, almeno in parte, dall’influenza delle stelle, oggi, dopo aver visto di cosa hanno bisogno i segni zodiacali nel mese di Maggio e quali sono i segni dello zodiaco che si piangono addosso, scopriremo quali sono i segni che hanno bisogno di ritrovare la propria routine. Come sempre, trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara su come agire per star meglio.

I segni zodiacali che hanno bisogno di ristabilire una routine

Ariete – Quelli che ne hanno un leggero bisogno

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone sempre pronte all’azione. E, in questi mesi, ciò le ha portate ad attendere con ansia il momento di poter riprendere in mano la propria vita. Durante l’attesa, molti di loro, si sono trovati a sperimentare altri modi di vivere e questo li ha portati quasi a dimenticare com’era il loro agire giornaliero prima della quarantena. Ora, quindi, molti di loro si sono trovati improvvisamente bisognosi di ristabilire la routine di un tempo, scoprendosi però più lenti di prima e a tratti persino confusi su come muoversi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tv e quarantena: cosa guardare in tv

Si tratta però di una sensazione iniziale che è destinata a svanire in pochissimo tempo. Basterà infatti ricominciare a muoversi per ricordare come si fa o per trovare nuove modalità, magari addirittura migliore. Ciò che conta e non scoraggiarsi e mettere la solita energia di sempre in ogni piccola novità.

Toro – Quelli che ne sentono il bisogno

I nativi del Toro non hanno sofferto poi molto la quarantena perché sono riusciti a coglierne anche gli aspetti positivi, imparando a rilassarsi, a gestire meglio i propri tempi e a concentrarsi su se stessi. Tornare di punto in bianco alla normalità, quindi, per loro può essere un problema. Un po’ perché gli servirà del tempo per ritrovare il giusto allenamento e un po’ perché la pigrizia che gli appartiene da sempre, li ha portati a crogiolarsi sul tempo libero in più. E rinunciarvi, adesso, gli pesa parecchio. Per fortuna sono persone che sanno affrontare anche le situazioni che non gli piacciono e con un po’ di esercizio riusciranno a ripristinare la routine di un tempo, magari riadattandola per godere anche di qualche spazio libero in più. Detto questo, è fuori luogo che, almeno un minimo, sentono come un peso il dover riprendere tutto in mano, specie se si tratta di cose che già da prima portavano avanti senza particolare entusiasmo.

Gemelli – Quelli che non ne hanno un gran bisogno

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono molto avvezzi alle regole e ciò vale anche per le routine. Anche prima della quarantena erano soliti vivere secondo le proprie regole, gestendo le loro giornate più in base alle sensazioni personali che ai tempi. Un aspetto che continueranno a mantenere e che li aiuterà sicuramente a non sentire come un peso il ritorno alla vita di tutti i giorni. Poter cambiare di continuo è dopotutto una loro esigenza. E, in virtù di questo aspetto rientrano tra i segni dello zodiaco che non hanno bisogno di ripristinare nulla e che, anzi, potrebbero fare del periodo a venire, un’opportunità per cambiare le cose che non gli piacevano e che ora sapranno vivere in modo diverso e, probabilmente, più piacevole del solito.

Cancro – Quelli che ne hanno un forte bisogno

Il lungo periodo di quarantena ha portato molti nativi del Cancro a cercare più volte di adattarsi al cambiamento che, per certi versi, li ha scombussolati un po’ più di quanto non ha fatto con altri. Una delle cose dove non hanno avuto grandi problemi, però, è stata proprio il riuscire ad adattarsi ad una vita più lenta e con pause molto più lunghe. Per questo motivo, tornare alla normalità, per loro sarà un grande problema, sopratutto al primo impatto e da un punto di vista lavorativo o che riguarda gli impegni del quotidiano. Nulla che non si possa gestire con un po’ di volontà e con la giusta dose di impegno. Tra i tanti segni dello zodiaco, però, saranno sicuramente alcuni di quelli che dovranno faticare di più.

Leone – Quelli che non he hanno bisogno

I nati sotto il segno del Leone, non hanno mai smesso di progettare il futuro post quarantena né tanto meno di gestire impegni e progetti. Seppur con modalità più lente e rilassate, si sono sempre tenuti impegnati e ciò li ha aiutati a gestire al meglio una sorta di routine improvvisata ma perfettamente calzante con il periodo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Libri e quarantena – Un genere per ogni segno zodiacale

Questo modo di fare li ha aiutati a non perdere di vista il proprio modo di gestire le cose e questo significa che anche ripresa la vita di sempre (o quasi), non avranno grandi problemi, inserendosi rapidamente in ogni contesto, sia vecchio che nuovo. Cosa che li aiuterà ad essere più celeri che mai e a dare, come sempre, il meglio di se.

Vergine – Quelli che ne hanno un grande bisogno

I nativi della Vergine fanno sempre fatica a cambiare abitudini e hanno bisogno di un periodo di assestamento nel quale rimettere a posto le idee, ambientarsi e creare uno spazio vitale nel quale muoversi. Ciò avviene sia per le situazioni positive che per quelle negative. Basti pensare che persino quando vanno in vacanza gli serve del tempo per ambientarsi e creare delle nuove routine da seguire. L’organizzazione, per loro è tutto e senza non riescono a stare tranquilli. All’interno dello zodiaco, quindi, sono senza alcun dubbio tra i segni che hanno maggiormente bisogno di tempo per riappropriarsi di una routine. Una routine che sia in grado di tranquillizzarli e di farli sentire a proprio agio. Un’esigenza che potrebbe renderli persino un po’ nervosi per i primi giorni ma che se ben gestita li porterà, come accade sempre, a riprendersi più in fretta di quanto non pensino.

Se vuoi scoprire quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno di ristabilire una routine dopo la quarantena, clicca su successivo.