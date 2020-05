Un contorno per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il contorno più adatto ad ogni segno dello zodiaco. Sia da preparare che da gustare.

Chi ama cucinare conosce bene il senso di relax che arriva dal mettere le mani in pasta dando vita a piatti sempre nuovi. Mixare gli ingredienti, sperimentare nuovi sapori e usare la fantasia per abbinamenti sempre nuovi, sono solo alcuni dei tanti passaggi che si possono mettere in atto e che insieme hanno un ruolo terapeutico. Cucinare dopotutto porta a creare sempre qualcosa di nuovo e questo, se fatto nel modo giusto, aiuta a sentirsi in pace con se stessi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si piangono addosso

Cosa che aumenta ancora di più se ci si trova a preparare qualcosa che è anche di proprio gusto. Dopotutto mangiare bene, è qualcosa che fa bene al corpo e anche all’anima e per questo motivo oggi, dopo esserci occupati dei primi piatti più adatti ad ogni segno zodiacale e dei secondi piatti perfetti per i segni zodiacali, scopriremo qual è il contorno ideale per ogni segno dello zodiaco. Il gusto, così come la propensione in cucina, sono infatti influenzati dalle stelle. Per questo motivo, essendo il cibo un argomento in grado di toccare diverse corde, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere le idee più chiare o di poter optare tra più scelte da sperimentare in cucina.

Astrologia – Il contorno ideale per ogni segno dello zodiaco

Ariete – I carciofi sott’olio

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano mangiare cibi semplici ma gustosi. Quando si tratta di mettersi ai fornelli, poi, preferiscono darsi a cose sbrigative e in grado di essere utilizzate più volte. Per questo motivo non sono particolarmente indicati per i contorni, spesso considerati un elemento in più e sacrificabile. Se si trova quello giusto, però, ecco che anche loro possono cambiare idea e darsi da fare in cucina. Un esempio? I carciofi sott’olio, perfetti da abbinare ad un secondo di carne o di pesce ma anche a dei formaggi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: Come iniziare al meglio il mese di Maggio

Contorno che si presta a diventare anche aperitivo, sposandosi perfettamente con cracker o grissini croccanti. Tutti alimenti che i nativi del segno apprezzano e amano mangiare al punto da potersi concedere del tempo da passare in cucina.

Toro – La parmigiana di finocchi al forno

I nativi del Toro amano trascorrere il loro tempo a spadellare. Ciò li fa sentire a proprio agio e sapere di poter gustare qualcosa di nuovo, consente loro di trovare sempre la giusta carica di energia. Amando sperimentare, imparano in fretta le ricette che poi modificano a loro piacimento, creando versioni sempre più succulente dei piatti che più gli piacciono. Parlando di contorni, uno che può essere particolarmente indicato per loro è quindi la parmigiana di finocchi al forno. Golosa al punto giusto e al contempo sana ma perfettamente in grado di essere rielaborata in base alle loro inclinazione. L’alimento perfetto per divertirsi in cucina, pregustandosi qualcosa di buono e da mangiare senza troppi sensi di colpa.

Gemelli – Le sfogliatelle di patate con speck e formaggio

I nati sotto il segno dei Gemelli amano mangiare cibi che siano buoni e al contempo divertenti. Lo stesso vale se a prepararli sono loro. La tendenza ad annoiarsi facilmente li perseguita infatti anche in cucina, motivo per cui se si tratta di contorni è meglio optare sempre per scelte particolari e diverse dal solito. Indispensabili per fargli venir voglia di cucinare. Un buon esempio è dato dalle sfogliatelle di patate con speck e formaggio. Tutto sommato semplici da preparare ma dal successo assicurato, specie se si parla di gusto. Prepararle sarà divertente ed il risultato finale li farà sentire più che soddisfatti, portandoli a vantarsene sia sui social che presentandoli in tavola alle persone che amano.

Cancro – Il purè di piselli

I nativi del Cancro hanno bisogno di cibi che siano semplici da realizzare e che al contempo li facciano sentire a casa. Quando si parla di contorni, si sentono più ispirati se hanno modo di preparare qualcosa che li leghi al passato e a cibi mangiati più volte durante l’infanzia. Ciò nonostante, amano anche poter rivisitare i loro piatti, in modo da dargli un tocco personale del quale andar fieri davanti ad amici e parenti. Il purè di piselli può essere quindi una buona scelta in quanto in grado di coniugare una verdura che ricorda l’infanzia con una preparazione diversa dal solito e di sicuro impatto visivo. Prepararlo non sarà difficile e garantirà loro il giusto agio per apprezzarne il risultato e per poter dimostrare a se stessi e agli altri di poter ottenere ottimi risultati in cucina.

Leone – Le patate arraganate

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di mettersi sempre alla prova e di mostrare a se stessi ma, sopratutto agli altri, di essere sempre un passo avanti. Ciò vale anche in cucina e anche se questo modo di vedere le cose li porta a non rilassarsi poi tanto, si tratta dell’unico modo che conoscono per sentirsi bene. Se si parla di contorni, per loro può andar bene scegliere le patate arraganate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Libri e quarantena: Un genere per ogni segno zodiacale

Un piatto semplice ma dall’aspetto sofisticato che li farà sentire apprezzati e che gli darà modo di vantarsi sia sui social che con gli amici e i parenti, mostrando come anche in cucina sono in grado di ottenere fantastici risultati.

Vergine – I fagiolini gratinati al forno

I nativi della Vergine non sono tra i provetti cuochi dello zodiaco. Per loro è molto più soddisfacente poter mangiare. Per questo motivo, quando si parla di contorni preferiscono andare su semplice in modo da portare in tavola qualcosa che sia buono e sano ma senza troppa fatica. La scelta perfetta per loro è quella dei fagiolini gratinati a forno, un contorno davvero semplice e veloce da realizzare che potranno preparare in pochi minuti lasciando il lavoro sporco al forno e presentando tuttavia qualcosa di diverso dal solito. Un opzione da usare tutte le volte che non hanno tempo o voglia di mettersi ai fornelli e che ciò nonostante sanno di dover realizzare qualcosa. Il risultato sarà infatti abbastanza gradevole da dar loro le giuste soddisfazioni.

Se vuoi scoprire qual è il secondo piatto giusto da preparare e da mangiare per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.