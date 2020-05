Fase 2, ricominciano anche i giochi: Lotto e Superenalotto torneranno dal 5 maggio con una nuova estrazione e Jackpot da 36 milioni

Fase 2, anche il Superenalotto e tutti i giochi collegati sono pronti per ripartire. Succederà con l’estrazione di domani, martedì 5 maggio, che ha un Jackpot già fissato a quota 36 milioni.

Era la somma prevista alla sospensione decisa dall’Agenzia delle Dogane sabato 21 marzo 2020, ultimo appuntamento prima del blocco.

Quindi a cominciare da oggi, 4 maggio, tutti potranno tornare a giocare aspettando la nuova estrazione che vedrà tornare in scena anche Lotto o 10eLotto. Tutti i giochi si erano arresi davanti all’emergenza sanitaria per salvaguardare gli addetti alle estrazioni ma anche il largo popolo dei giocatori. Le ricevitorie infatti sarebbero state dimezzate, con le sole tabaccherie aperte, ma adesso tornano ad ospitare le giocate.

Una buona notizia per molti che possono tornare a sognare. Ma anche per lo Stato che nel solo 2019 ha beneficiato di una raccolta arrivata a 1.665 milioni di euro. A frronte di questo, era anche stata registrata la vincita record del Jackpot: 13 agosto 2019 in una ricevitoria di Lodi erano stati vinti ben 209 milioni di euro, dopo un’attesa di14 mesi. Nei primi due mesi di quest’anno invece le scommesse avevano messo insieme 246 milioni di euro,. Ma era arrivato anche un altro ‘6’ da 67 milioni a fine gennaio in provincia de La Spezia.

Fase 2 : Lotto e Superenalotto ripartono così

Adesso con la Fase 2 il Lotto e soprattutto il Superenalotto sono pronti per riprendere da dove avevano lasciato. In particolare il Lotto, come precisa Agimeg, ripartirà dal concorso n° 36 dell’anno. Tutte le giocate effettuate precedentemente al Lotto o al 10eLotto serale dovranno essere rimborsate, perché in pratica si riparte da zero. Invece le giocate per SuperEnalotto e SiVinceTutto, anche quelle effettuate durante il periodo di quarantena, saranno valide e parteciperanno alla prima estrazione valida. In realtà il SiVinceTutto ripartirà con il concorso 213 di mercoledì 6 maggio.

E ancora, l’Eurojackpot che era stato sospeso in Italia, è andato avanti negli altri Paesi d’Europa. Quindi tutte le giocate tra il 27 marzo e il 24 aprile sono annullate e saranno rimborsate. Per le scommesse effettuate in ricevitoria sarà sufficiente consegnare la ricevuta di gioco in qualsiasi punto vendita Sisal.

Per le giocate effettuate online invece il rimborso sarà accreditato direttamente sul conto di gioco. L’Eurojackpot riprenderà già da oggi in vista del concorso n° 19 di venerdì 8 maggio. Ancora chiuse invece le sale scommesse, le sale bingo e le sale slot.