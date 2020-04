Scopri qual è l’antipasto più adatto a te in base al tuo segno zodiacale.

La cucina è da sempre nutrimento ma anche comunicazione e appagamento. Si mangia per trovarsi insieme con chi si ama e condividere insieme un pasto. Ci si riunisce intorno ad un tavolo per parlare di lavoro, affrontare argomenti importanti ma anche per celebrare un evento. Il cibo è la base delle diverse culture e al contempo una lingua univoca che mette tutti d’accordo e che si mostra in tutta la sua bellezza sotto le tante, infinite forme che può assumere.

Per questi motivi, scegliere di preparare qualcosa e di servirla a chi si ama è sempre un gesto importante. Così com’è importante cucinare per se stessi e dimostrarsi quell’amore innato che ognuno di noi dovrebbe avere per se stesso. E visto che la propensione verso un piatto piuttosto che un altro dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più creativi in quarantena e qual è il dolce al cioccolato più adatto ad ogni segno dello zodiaco, oggi scopriremo qual è l’antipasto più adatto ad ognuno di noi. Il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più di un’opzione da scegliere.

Un antipasto adatto ad ogni segno dello zodiaco

Ariete – I grissini al rosmarino e sale

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone pratiche che amano alimenti che si possono consumare in ogni momento e che allo stesso tempo amano sentirsi leggeri. Dopotutto non sanno mai cosa faranno nelle prossime ore e avere la certezza di non appesantirsi è per loro un aspetto importante. Tra le altre cose amano mangiare cose sfiziose e l’antipasto che meglio si presta alle loro esigenze sono i grissini con sale e rosmarino, semplici da realizzare e dal risultato praticamente certo. Perfetti da sgranocchiare da soli ma ottimi da mangiare anche accompagnandoli a salse o a dei contorni, si rivelano una scelta della quale non si stancherebbero mai e che ameranno preparare per mostrarla alle persone che amano, vantandosi ovviamente della buona riuscita.

Toro – Il danubio salato farcito con prosciutto

I nativi del Toro amano stare in cucina e anche quando si parla di antipasti, preferiscono sperimentare ricette più complesse piuttosto che darsi a piatti pronti. Per loro, pasticciare in cucina è un modo per rilassarsi, pregustando quanto di buono mangeranno di li a poco. Per questo motivo, un antipasto perfetto per loro è il danubio salato e farcito con prosciutto. Un antipasto semplice e che si può gustare anche al posto dello spuntino o per accompagnare un secondo piatto.

Poliedrico quanto basta per fargli sentire di aver fatto tombola con una sola ricetta. Ricetta che potranno cambiare nel tempo, variando con il ripieno e aggiungendo quel tocco in più che amano infondere ai loro piatti.

Gemelli – La piadina romagnola con salmone

I nati sotto il segno dei Gemelli prediligono i cibi semplici, specie se si tratta di mettersi ai fornelli. Per questo motivo, un antipasto che potrebbero gradire è la piadina romagnola con salmone. Facile da realizzare e di sicuro gradimento per tutti, rappresenta anche una variante sfiziosa alla classica piadina. Cosa che per loro che amano sempre cambiare si rivela un punto a favore in grado di farli protendere per questa ricetta e per altre varianti da studiare in futuro. Ottima come antipasto la si può gustare anche per una merenda veloce o come unico piatto e tutto solo cambiando le quantità. Altra mossa che per i nativi del segno si rivela più che interessante.

Cancro – Le pizzette di pasta sfoglia con pomodorini

I nativi del Cancro quando si parla di cucina, hanno sempre bisogno di assaporare sapori in grado di riportarli alla loro infanzia. La cosa non cambia neppure quando a mettersi dietro ai fornelli sono loro. Per questo motivo, dovendo scegliere un antipasto, le pizzette di pasta sfoglia con pomodorini, si rivelano una scelta più che azzeccata. Facili da realizzare, contano su ingredienti semplici che messi insieme riportano sicuramente ai ricordi d’infanzia. Cosa che vale sia per l’aspetto che per il sapore. Si tratta quindi di un alimento che i nativi del segno potrebbero preparare sia per se che per le persone che amano. Una scelta che si rivelerà più che mai in linea con il loro modo di essere.

Leone – La Quiche ai carciofi

I nati sotto il segno del Leone hanno sempre bisogno di sorprendere i propri ospiti e se anche dovessero cucinare per se stessi, penserebbero sempre a qualcosa che in foto renda al punto da farsi notare. Una quiche ai carciofi si rivela quindi un’ottima scelta perché in grado di mostrare la loro bravura in cucina e tutto senza che sembri troppo ostentata.

Inserire i carciofi in un piatto così complesso da anche quel senso di cibo che punta al benessere del quale i nativi del segno amano vantarsi. Insomma, può rivelarsi una ricetta perfetta e buona da gustare, ottima per far ricevere loro i giusti consensi e, perché no, per farli sentire anche fieri di quanto preparato con le proprie mani.

Vergine – La frittata con pomodori e spinaci

I nativi della Vergine non amano trascorrere troppo tempo a cucinare. Gli piace però mangiare bene e quando devono mostrarsi alle prese con la cucina, desiderano sempre dare l’idea di aver impiegato tempo e risorse in modo da ottenere i giusti consensi dagli altri. Per mettere insieme tutto questo, una ricetta che può venire loro incontro è la frittata con pomodori e spinaci che, servita come antipasto, si rivela un piatto sicuramente inatteso e ricco di possibilità. Facile da realizzare darà l’idea di qualcuno che si è impegnato per realizzarlo e, per quanto semplice, non risulterà mai banale. Inoltre si tratta di un piatto che incontra facilmente i gusti degli altri. Si tratta quindi di una ricetta che non li deluderà e che probabilmente si divertiranno persino a preparare.

