Claudio Risi e’ morto, figlio e fratello d’arte, il regista scompaso a 72 anni a Roma aveva diretto anche una delle serie culto negli anni ’80



A 72 anni è morto a Roma Claudio Risi, figlio e fratello d’arte, regista tra l’altro de ‘I ragazzi della 3ª C’. Suo padre era Dino Risi, un o dei registi più acclamati nella storia del cinema italiano. E suo fratello è Marco Risi, quello di ‘Mery per sempre’, ‘Fortapasch’ e ‘Ragazzi fuori’.

Anche Claudio Risi aveva una solida carriera costruita dietro alla macchina da presa. L’inizio come aiuto regista con Mario Monicelli (in ‘Vogliamo i colonnelli’) ma soprattutto accanto al padre in ua decina di film come ‘Profumo di donna’. Il suo esordio alla regia a metà anni ’80 con ‘Windsurf – Il vento nelle mani’ e ‘Yesterday – Vacanze al mare’.

Ma soprattutto è ricordato per avere diretto le tre stagioni de ‘I ragazzi della 3ª C, serie culto di quegli anni che gli ha fatto anche vincere due Telegatti. Negli ultimi anni era stato impegnato in cinepanettoni come ‘Matrimonio alle Bahamas’ e ‘Matrimonio a Parigi’.