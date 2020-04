Coronavirus | Victoria Beckham, l’ex Spice Girl, ha chiesto i fondi del governo per pagare i suoi dipendenti

Il Coronavirus ha causato una crisi economica, oltre che di morti, non indifferente. Sembra saperlo bene Victoria Beckham che nonostante vanti un patrimonio da ben 380 milioni non sa come pagare i suoi dipendenti.

Per questo motivo, la moglie di David Beckham, come riportato dal The Sun e The Mirror, avrebbe richiesto i fondi del Governo inglese previsti per tutte quegli imprenditori in difficoltà.

L’insolita richiesta dell’ex Spice Girl, come prevedibile, ha fato discutere e non poco.