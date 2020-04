Test | L’immagine che scegli svela cosa hanno capito gli altri di te

Scegli un designo tra quelli proposti di seguito e scopri cosa gli altri percepiscono di te ma che spesso non ti dicono.

Tutti abbiamo un lato della nostra personalità che ci piace mostrare e un altro che preferiamo tenere per noi. Potremmo voler nascondere i nostri difetti, le nostre preoccupazioni o le parti più buie del nostro essere. Tuttavia, a volte qualcuno può essere in grado di scoprire questi nostri segreti.

Scopri cosa gli altri hanno capito di te anche se non te lo dicono.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Test | Istinto o intelletto? Scopri cosa guida le tue scelte

Test: scegli un’immagine ee scopri cosa gli altri hanno capito di te

Alcune persone possono vedere oltre le maschere che indossiamo ed entrare in contatto con il nostro vero io. Ci leggono dall’interno e capiscono cosa ci sta succedendo. Tuttavia, non ci fanno domande e non dicono nulla, per paura o magari per imbarazzo, scoperchiare i lati nascosti di una persona è sempre un argomento difficile, daltro canto se tentiamo di tenerli nascosti è per un motivo preciso.

Se sei curioso di sapere cosa gli altri percepiscono di te, questo test potrebbe aiutarti. Scegli uno dei 4 disegni illustrati nell’immagine seguente e leggi il profilo corrispondente per scoprire la risposta.

Se hai scelto …

Disegno 1

Ciò che le persone percepiscono in te è l’abitudine di minimizzare i problemi. Vuoi sempre apparire in forma con tutti e sei sempre pronto ad aiutare le persone.

Pensi di dover essere sempre molto forte e non mostrare la tua vulnerabilità. Tuttavia, non importa quanto tu provi a nasconderlo, i tuoi occhi non mentono e rivelano se stai affogando nei tuoi sentimenti.

Non aver paura di vivere i tuoi sentimenti e non preoccuparti di nasconderlo, mostrarli non ti rende debole, ti rende solo più forte, più saggio e pronto a sostenere gli altri.

Disegno 2

Ciò che gli altri notano sempre di te è la tua tendenza all’auto-sabotaggio, qualcosa che spesso non capisci neanche tu. Anche senza saperlo, spesso ti trovi in ​​situazioni difficili che ti fanno sentire male e ti costringono a ricominciare da capo e a guarirti.

Tendi a sminuire il tuo valore e questo è evidente nelle difficili relazioni che intrattieni con amici, familiari e persino alcuni partner romantici. Per uscirne, devi imparare di più su di te, vedere il tuo valore e perseguire ciò che vuoi veramente nella vita.

Non sabotare te stesso, hai quello che serve per essere felice a modo tuo, ma devi prenderti cura di te stesso.

Disegno 3

Le persone realizzano sempre la tua natura a volte egoista e egocentrica, anche se provi a nasconderla. L’ambizione e la necessità di essere sempre davanti a tutto e tutti e di desiderare il meglio per se stessi senza pensare agli altri è molto evidente in una persona, anche in piccoli atteggiamenti.

A volte pensi che tutto ciò che accade nella tua vita sia più interessante e importante rispetto a quello che accade nella vita degli altri e anche quando provi a controllare questo comportamento, finisci per prendere il sopravvento, motivo per cui spesso hai problemi con le persone che ti circondano.

Questo è un comportamento molto difficile da nascondere, e se vuoi mantenerlo meno visibile o estenderlo, la cosa migliore da fare è fermarlo non appena lo noti.

Disegno 4

A volte l’abitudine a lamentarsi è talmente estesa, che è impossibile nasconderla alle persone intorno a te. Sembri spesso insoddisfatto della tua vita e cogli ogni occasione per lamentarti.

Alcune persone ti hanno già avvertito di questa negatività e stai attento a non esagerare per la maggior parte del tempo, ma spesso non puoi nasconderlo e non puoi fare a meno di farlo perché fa parte della tua personalità.

Negatività e lamentele non devono essere nascoste, ma eliminate. Cerca di capire quanto ti fanno male questi reclami e allontanati da loro per il tuo bene il prima possibile.