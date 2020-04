Scopri qual è il dolce al cioccolato perfetto per ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Il cioccolato, si sa, è un alimento che quasi tutti amano, a prescindere dall’età. Si tratta dopo tutto di un cibo con un sapore inconfondibile, ricco di profumi e con un aroma in grado di stuzzicare l’appetito. Inoltre, è risaputo come sia in grado di dare il buon umore. Senza contare che se si sceglie quello fondente, le sue proprietà benefiche sono così tante da renderlo a tutti gli effetti un super cibo. Terminata la Pasqua, poi, può essere davvero facile averne abbastanza in casa da poter realizzare un dolce. Un modo come un altro per sperimentare un sapore così caro sotto una forma diversa. E visto che ognuno di noi ha i propri gusti che, tante volte sono influenzati dalle stelle, perché non cercare di capire quale dolce al cioccolato è perfetto per ogni segno dello zodiaco?

Oggi, dopo aver visto quanto sono forti i segni dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno di un cambiamento, scopriremo qual è il dolce al cioccolato che si adatta meglio ad ogni segno dello zodiaco. Un consiglio culinario che vi daremo con tanto di ricetta, in modo da permettervi di sperimentare subito il dolce perfetto. E visto che la propensione per un dolce piuttosto che per un altro, può dipendere anche dall’ascendente, il consiglio è quello di controllare in modo da poter ricreare il dolce più adatto ad ogni segno o, in alternativa, avere addirittura due opzioni tra le quali scegliere. Pronti?

Un dolce al cioccolato per ogni segno zodiacale

Ariete – Il budino al cioccolato e caffé

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone attive che amano fare sempre qualcosa e che si muovo di continuo. Per questo motivo, pur amando la buona cucina, preferiscono mantenersi sempre abbastanza leggeri. D’altro canto gli piacciono i sapori ricchi ed in grado di dargli un piacevole senso di appagamento. Per questo motivo, un dolce al cioccolato adatto a loro è il budino al cioccolato e caffè. Uno spuntino o dopo pasto leggero, dal sapore deciso ma in grado di non appesantire. Perfetto per l’umore e per non sentirsi particolarmente in colpa dopo averlo mangiato.

Toro – I tartufi di cioccolato

I nativi del Toro sono persone estremamente golose, che amano sperimentare in cucina e che quando si tratta di cioccolato non riescono quasi mai a trattenersi. Per loro un dolce perfetto è quindi il tartufo al cioccolato, ottimo anche per salvare dolci in scadenza. In questa ricetta si parla di tartufi da realizzare con savoiardi o pandoro ma, dato il periodo, basterà usare la colomba avanzata per ottenere un risultato praticamente perfetto. Preparare i tartufi al cioccolato e poterli gustare sarà per loro un momento estremamente piacevole.

Gemelli – Muffin con cioccolato, nocciole e crema

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano cambiare di continuo e che, anche quando si parla di mangiare amano sperimentare cose sempre nuove. Volendo scegliere un solo dolce, i muffin con cioccolato, nocciole e crema, sono una scelta ideale.

Grazie al mix di sapori offerto dai tre diversi ingredienti, anche i più difficili si sentiranno appagati, trovando un gusto di loro piacimento al punto da volerlo bissare. Senza contare che basta cambiare tipo di cioccolato e di frutta secca per ottenere tante diverse varianti, a prova di noia per i più complicati.

Cancro – Il semifreddo al cioccolato fondente

I nativi del Cancro sono persone che amano i sapori semplici ma che allo stesso tempo amano essere presi per la gola. Un dolce al cioccolato perfetto per il loro palato è quindi quello del semifreddo al cioccolato fondente, noto anche come fondant au chocolate, un dolce morbido e con ripieno caldo e cremoso. Perfetto per un dopo cena o come comfort food da assaporare tutte le volte che se ne sente voglia. I più sentimentali potranno accompagnarlo con un bicchiere di latte, in modo da tornare un po’ bambini grazie a sapori che sono loro molto cari.

Leone – La tarte robuchon, la crostata golosa al cioccolato

I nati sotto il segno del Leone amano le cose sofisticate. Dopotutto loro per primi amano farsi notare e mettersi sempre al centro dell’attenzione. Perché, quindi, non scegliere un dolce peretto per fare bella figura, bello da fotografare e ottimo da gustare? La tarte robuchon si presenta come la scelta ideale.

Complessa al punto giusto e ideale per essere assaporata nei momenti speciali o quando l’umore è un po’ sottoterra e si ha voglia di qualcosa di buono per risollevarlo.

Vergine – Il tiramisù con crema di mascarpone e cioccolato

I nativi della Vergine amano di norma i sapori semplici ma che siano in grado di lasciar loro un piacevole ricordo. Tra le altre cose non rientrano tra i segni dello zodiaco che amano sperimentare sapori nuovi. Un grande classico, quindi, per loro è sempre la scelta migliore. E cosa c’è di meglio di un ottimo tiramisù con crema di mascarpone e cioccolato? La consistenza morbida e vellutata del dolce darà loro modo di sentirsi coccolati e ciò li aiuterà a gustarne al meglio ogni sfumatura. Si tratta inoltre di un dolce relativamente semplice da preparare, cosa che di sicuro apprezzeranno.

