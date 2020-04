Svolta epocale per la Cina. Cani e gatti sono stati esclusi dalla lista degli animali commestibili.

Dopo il divieto di consumare animali selvatici, sorto in Cina a Febbraio e per via del Coronavirus, si è giunti ad un cambiamento che in tutto il mondo si aspettava da tempo.

Il ministero dell’Agricoltura cinese ha infatti escluso cani e gatti dalla lista degli animali commestibili. Da oggi, quindi, saranno a tutti gli effetti solo animali domestici.

Questa notizia, accolta con gioia dagli animalisti di tutto il mondo, porterà alla fine delle orribili uccisioni, sopratutto di cani, che ogni anno si consumavano in Cina.

