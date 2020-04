WhatsApp ha deciso di bloccare i messaggi virali, impedendo di inoltrarli a più contatti.

La nota app di messaggistica ha deciso di mettere un freno ai messaggi virali, ovvero a quelli che ogni giorno vengono inoltrati contemporaneamente a più gruppi di persone alla volta.

Lo scopo è quello di evitare il diffondersi di notizie spesso false come quelle sul Covid-19.

Un cambiamento importante che consiste nel poter inviare i messaggi uno alla volta e non più in simultanea e tutto per scoraggiare il così detto spam.

