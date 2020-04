Coronavirus | Lady Gaga ha raccolto 35 milioni di dollari da donare al fondo cassa dell’OMS ed ha organizzato un concerto evento per sensibilizzare i suoi fan a restare a casa

L’emergenza del coronavirus non riguarda soltanto l’Italia o la Cina, ma è un problema che accomuna tutti i paesi del mondo. Per questo motivo, le personalità di spicco del mondo dello spettacolo si stanno attivando non solo per sensibilizzare i propri fan a restare a casa, visto che è l’unico modo per contrastare il contagio del virus, ma anche a donare in base alle proprie possibilità, per chi può.

La cantante Lady Gaga ha donato 35 milioni di dollari all’OMS. La popstar, che ha raccolto la cifra grazie all’aiuto dei suoi fan, di aziende e benefattori, ha scelto di donare l’importante cifra al fondo cassa dell’OMS, in modo tale che la cifra possa essere utilizzata in misura più ampia, ma non solo: la cantante ha organizzato anche un concerto, rigorosamente da casa, con molte stelle della musica mondiale.

One World Together At Home: il concerto di Lady Gaga contro l’emergenza coronavirus

La cantante Lady Gaga ha organizzato un concerto contro il coronavirus. Ovviamente, come anticipato, l’evento non si terrà in nessuno stadio o arena, ma sarà tenuto comodamente da casa in modo tale da invogliare i fan e telespettatori a rispettare la quarantena.

L’evento della cantante, che non molto tempo fa aveva raccontato un curioso aneddoto sulla sua quarantena, è previsto per il 18 aprile e sarà trasmesso non solo sul piccolo schermo ma anche in streaming in rete.

One World Together At Home, questo è il nome dell’evento, vedrà la collaborazione di numerose star internazionali. Qualche nome? Chris Martin, Billie Eillish, Paul McCartney e l’orgoglio italiano Andrea Bocelli.

Il concerto di Lady Gaga contro il coronavirus, tra l’altro la cantante di recente pare aver trovato un nuovo amore, è l’evento che terrà unito nonostante la distanza l’intero pianeta.

Nonostante l’emergenza sanitaria del coronavirus e il concerto evento, Lady Gaga non smette nemmeno di lavorare al nuovo album Chromatica. La popstar ha appena rivelato la cover dell’album sul suo profilo Instagram mandando in delirio i fan.