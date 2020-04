I segni zodiacali attenti ai bisogni degli altri

Scopri quali sono i segni dello zodiaco maggiormente attenti ai bisogni degli altri e quali, invece, non lo sono affatto.

Prestare attenzione ai bisogni altrui, non è una qualità comune e anzi, sembra che di questi tempi si tratti di qualcosa di estremamente raro. Sempre più presi da se stesse, le persone tendono infatti a concentrarsi sul proprio mondo, finendo con il dimenticarsi di chi gli sta accanto. Una cosa che vale tristemente sia per coloro che conoscono appena che per le persone che dicono di amare. Per fortuna, ci sono ancora coloro che al di là di tutto sanno sia amare che prestare attenzione agli altri e che facendolo riescono a prendere in considerazione anche i loro bisogni.

Si tratta di persone più sensibili, empatiche e in grado di prendere a cuore gli altri oltre che se stessi. Per riconoscerle spesso basta poco ma a volte c’è chi a causa della sua timidezza tende a nascondersi e a palesarsi solo in caso di bisogno. Visto che quest’aspetto è influenzato almeno in parte dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è la qualità che ogni segno zodiacale ha perso nel tempo e come sentire la primavera anche in casa in base al segno zodiacale scopriremo quindi quali sono i segni dello zodiaco più attenti ai bisogni degli altri e quali, invece, non lo sono affatto.

Trattandosi di un particolare legato al modo di essere e di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa di cosa aspettarsi da chi ci circonda.

Segni zodiacali: quali sono i più attenti ai bisogni degli altri e quali non lo sono affatto

Ariete – Quelli poco attenti ai bisogni degli altri

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone altamente egocentriche e ciò impedisce loro di occuparsi molto di chi li circonda. Sebbene ci tengano a sapere che chi amano è felice, non sempre sono disposti a fare qualcosa per aiutarli in tal senso. Inoltre possono risultare superficiali quando si tratta di comprendere i bisogni degli altri. In altri casi, invece, pur rendendosene conto, preferiscono far finta di niente per paura di dover togliere spazio alle proprie cose. Un modo di fare non sempre piacevole ma che non cercano di nascondere, mostrandosi semplicemente per quello che sono: persone particolarmente interessate a se stesse e al proprio mondo.

Toro – Quelli attenti ai bisogni delle persone che amano

I nativi del Toro sono persone sensibili e piuttosto in grado di mettere in campo una certa empatia che consente loro di cogliere i bisogno delle persone che li circondano. Allo stesso tempo, tendono a puntare molto sulla propria individualità e ciò li spinge a concentrarsi con maggior interesse verso le persone alle quali tengono e che ritengono parte del loro mondo. Quando si tratta di capire i bisogni degli altri, quindi, si mostrano molto aperti verso il partner, i parenti o gli amici ma meno verso coloro che non conoscono o che reputano distanti da se. E ciò vale anche se di base riescono a coglierne eventuali disagi o problemi. Si tratta però di una scelta che fanno per avere più tempo da dedicare a se stessi e alle persone che per loro contano davvero.

Gemelli – Quelli attenti saltuariamente ai bisogni degli altri

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo particolare di intendere la vita così come di rapportarsi agli altri. Quando si tratta di stare tra la gente sono i primi in assoluto a farlo. Ciò non vale però per quanto riguarda gli aspetti intimi o più delicati dei rapporti interpersonali. Se possono, preferiscono infatti evitare di entrare nel merito di problemi personali o di situazioni di disagio. E ciò avviene in particolare perché non sono mai certi di saperle affrontare. Se questo atteggiamento è generalmente rivolto un po’ a tutti, tende a cambiare per le persone con le quali sono particolarmente in confidenza. In tal caso, infatti, complice il fatto di sentirsi più a proprio agio, riescono a cogliere se qualcosa non va e ad offrirsi persino di aiutare. Si tratta però di una cosa che fanno solo quando si sentono e che non è quindi una costante del loro modo di essere.

Cancro – Quelli non sempre attenti ai bisogni altrui

I nativi del Cancro, per quanto siano persone sensibili, sono anche particolarmente egocentrici. Ciò li porta a non essere sempre pronti a cogliere le esigenze di chi gli sta intorno ma a pretendere piuttosto che avvenga il contrario. In un rapporto che funziona sono in grado di offrirsi se viene chiesto loro aiuto. Quando ciò non avviene, però, preferiscono evitare di addentrarsi in situazioni che reputano delicate e ciò perché non sono mai certi di saperle gestire al meglio. Il loro modo di fare, quando si parla dei bisogno altrui, appare quindi impacciato e spesso difficile da prevedere e da comprendere. Di sicuro, però, in caso di bisogno, cercano sempre di dare una mano anche se ciò significa spingersi oltre ciò che normalmente sono portati a fare.

Leone – Quelli attenti ai bisogni della cerchia familiare

I nati sotto il segno del Leone sono persone altamente egocentriche e bisognose delle attenzioni altrui. Questo li porta ad essere sempre un po’ chiusi verso gli altri e pertanto poco aperti ai loro bisogni. Le uniche persone verso le quali tendono a mostrare un interesse sincero sono i loro cari con i quali mantengono rapporti molto stretti. Si tratta quindi, per lo più, dei genitori, del partner o degli amici che considerano come parte della famiglia. Per tutti altri altri, preferiscono stare sulle loro ed evitare di entrare nel personale. Una cosa che gli consente di sentirsi liberi e di non doversi sobbarcare responsabilità che, occupati come sono a gestire le proprie cose, non sarebbero in grado di seguire.

Vergine – Quelli poco inclini a notare i bisogni altrui

I nativi della Vergine non sono persone particolarmente empatiche. Ciò li rende poco inclini a comprendere i bisogni di chi li circonda. Da persone analitiche quali sono, fanno una certa fatica ad entrare nel merito delle emozioni di chi li circonda e questo vale anche per le richieste di aiuto più esplicite. Quando si trovano costretti a doverle accogliere, risultano spesso impacciati e inconsapevoli delle mosse da compiere per offrire aiuto. Per questo motivo sono probabilmente tra i segni meno in grado di notare i bisogni degli altri. Cosa a cui si aggiunge una disattenzione di fondo. Un problema del quale non si rendono neppure conto e che pertanto non prendono neppure in considerazione.

