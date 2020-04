Coronavirus | Taylor Swift in aiuto degli americani

Taylor Swift corre in aiuto degli americani durante il coronavirus.

Taylor Swift, negli ultimi tempi, si è fatta notare per il contributo che ha portato a Nashville, la sua città dove molte aziende hanno subito dei danni a causa del Coronavirus. Sembra che la popstar sia scesa in campo per aiutare alcune di essi con delle donazioni. Tra le tante, anche un negozio di dischi per il quale la Swift ha deciso di pagare tre mensilità ai dipendenti, occupandosi anche della loro assicurazione sanitaria.

Dei contributi importanti a cui sembra che la cantante non sia nuova. In passato ha infatti già aiutato sia dei fan che delle associazioni.

