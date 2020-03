Uno sport da fare a casa per ogni segno zodiacale

Scopri quale attività fisica è meglio praticare durante la quarantena in base al tuo segno zodiacale.

In questo periodo di incertezze ed in cui una delle poche cose certe è l’impossibilità di andare in palestra o di uscire a praticare sport, sempre più persone si sentono frustrate per l’impossibilità di svolgere la loro attività fisica preferita. Se da un lato c’è chi ha paura di perdere i risultati ottenuti fino ad oggi o di riacquistare i chili persi, dall’altro c’è chi sente la mancanza delle endorfine date dallo sport. A prescindere dal motivo, sono tante le persone che avvertono la mancanza di attività fisica come un problema che, se non risolto, può portare a sentirsi sempre più stressati e poco inclini a vivere con la necessaria leggerezza i giorni che ci vedono chiusi in casa.

Per fortuna, però esiste anche la possibilità di allenarsi in casa e a volte basta solo trovare l’attività giusta per scoprire che anche in situazioni avverse è sempre possibile mantenersi in forma prendersi cura di se, facendo qualcosa che dona benefici sia al fisico che alla mente. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che sanno aspettare e quali sono i segni zodiacali che fanno fatica ad innamorarsi, scopriremo qual è lo sport da fare a casa più adatto ai vari segni dello zodiaco. Come sempre, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente per avere un’idea più chiara, e magari anche più di una, su cosa fare.

Oroscopo: lo sport da fare a casa in base al segno zodiacale

Ariete – Il Kick boxing

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dinamiche e, probabilmente, tra quelle che risentono maggiormente dell’obbligo di restare a casa. Per loro si tratta infatti di una limitazione gravosa, che faticano a portare a vanti e che spesso causa loro un pessimo umore. A ciò si aggiunge anche il fatto che abituati a muoversi di continuo, risentono in modo particolare dell’impossibilità di svolgere dell’attività fisica o anche più semplicemente di andare a correre. Per fortuna, anche in casa è possibile muoversi. E quale miglior attività da fare se non del kick boxing? Online esistono diversi video che mostrano i movimenti base e che una volta messi in pratica possono aiutare a praticare quest’attività in modo divertente e adatto sia a mantenersi in forma che a scaricare una buona dose di stress. Esattamente ciò che serve ai nativi del segno.

Toro – La meditazione

I nativi del Toro non amano in modo particolare gli sport che praticano solo se e quando sentono il bisogno di rimettersi in forma. Anche restare a casa è una cosa che riescono a gestire meglio di altri. Da un lato perché sanno fare di necessità virtù e dall’altro perché sono da sempre persone che amano avere una routine e che tra le mura domestiche si sentono particolarmente a proprio agio. Se si parla di attività fisica, quindi, non ci sono particolari indicazioni. Potrebbe tornare utile e persino divertente se considerata come uno svago, qualche sessione di meditazione, utile a donar loro un maggior senso di rilassamento e perfetta per aiutarli a tornare senza troppa fatica alla solita routine quando tutto sarà finito.

Gemelli – L’attività cardio

I nati sotto il segno del Gemelli sono da sempre persone eccentriche e duali. Ciò li porta a non avere particolari preferenze quando si parla di attività fisica. Allo stesso tempo non rientrano tra coloro che soffrono in modo particolare il non poterla svolgere. La noia e il tempo trascorso a casa, però, può portarli a sentire il peso della costante inattività. Un po’ di cardio, quindi, potrebbe fare al caso loro. In questo modo saprebbero come tenersi in movimento, scaricando un po’ di tensione e stancandosi abbastanza da non avere un surplus di energie da investire in pensieri deprimenti. Inoltre esistono esercizi trovabili sul web che sono davvero simpatici da fare e che possono aiutarli a ricaricarsi mentalmente quando le giornate sembrano loro interminabili. Un buon modo per ritrovare rapidamente il loro proverbiale buon umore.

Cancro – Lo yoga

I nativi del Cancro non sono grandi amanti dello sport e di conseguenza non sentono un particolare bisogno di praticarne. Hanno però bisogno di rimettersi in sesto e di far ordine nella loro mente, troppo occupata a perdersi in congetture di ogni tipo. Lo yoga è una disciplina che può quindi tornargli utile, sia per sentirsi più in equilibrio che per fare qualcosa per se stessi. Seguendo un corso online possono iniziare dalle basi, scoprendo nuovi modi per rilassarsi e imparando a dare un freno anche alla mente, sperimentando una sensazione di pace altrimenti difficile da provare.

Leone – I pesi

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano tenersi sempre occupate e che anche quando potrebbero riposarsi hanno sempre la mente impegnata in mille cose. Che si tratti di lavoro o di progetti per il futuro, loro amano sempre portarsi avanti e ciò vale anche per il loro fisico. Avendo particolarmente a cuore la propria forma fisica, tendono a risentire della mancanza della palestra. Per questo motivo fare dei pesi può dar loro la sensazione di fare qualcosa per se stessi, aiutandoli al contempo a restare effettivamente in forma. In mancanza di pesi basterà usare delle bottiglie d’acqua per poter allenare i muscoli anche ogni giorno. Un modo come un altro per tenersi impegnati e riuscire a scaricare le tensioni di troppo.

Vergine – Lo stretching

I nativi della Vergine non amano molto fare sport ma tendono a risentire dei momenti di noia. Fare un po’ di stretching può essere un buon modo per fare qualcosa senza esagerare e mantenere comunque attivi i muscoli. Magari, iniziando pian piano, con il tempo potrebbero prenderci gusto e spingersi a fare qualcosa in più. In ogni caso si tratta di un minimo sforzo che con la giusta musica potrebbe aiutarli a rilassarsi un po’ o che, volendo, possono fare persino davanti alla tv. Una scusa per non restare tutto il giorno senza far nulla. Cosa che, pigri come sono, potrebbero effettivamente scegliere di fare, specie in mancanza di alternative valide.

