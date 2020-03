Coronavirus | Piero Chiambretti non ha rivelato in tempo di essere positivo? Iva Zanicchi ha fatto chiarezza sull’argomento

Iva Zanicchi, secondo un noto settimanale, avrebbe dichiarato che Piero Chiambretti avrebbe nascosto di essere positivo al coronavirus. L’interprete di Zingara, nelle scorse ore, ha smentito il tutto sul suo profilo Instagram, affermando che certe speculazioni le fanno davvero male, soprattutto in un momento del genere dove il conduttore è ricoverato in ospedale e sua madre è mota a causa del virus.

“Hanno insultato Piero per questa cosa” ha esordito la Zaniccchi. “Ma lui non ha nascosto nulla, in questo periodo i pettegolezzi dovrebbero essere messi da parte, fanno male”.

Piero Chiambretti ha mentito sul coronavirus? La Zanicchi ha assolutamente smentito il tutto.