I segni zodiacali che fanno fatica ad innamorarsi

Ci sono segni zodiacali che più di altri fanno fatica ad innamorarsi. Scopri quali sono e perché.

Quando ci si innamora le modalità cambiano da persona a persona. E, allo stesso tempo cambiano i tempi e i modi. Ognuno di noi hai infatti un’immagine diversa di amore e in base a questa tende a cambiare modo di agire durante le possibili fasi dell’innamoramento. C’è chi immagina un amore da film e che in mancanza di determinati requisiti non prova neppure a dare una chance all’altra persona e chi, invece, ritiene di non essere adatto ad un simile sentimento, finendo così con il sottrarvisi anche quando le possibilità sono presenti. Si tratta di situazioni difficili da gestire e che spesso non hanno nulla di razionale. Al posto di un pensiero cosciente c’è infatti una paura di fondo che porta a nascondersi davanti alla potenza di un sentimento che seppur desiderato non si sa bene come affrontare.

Tutte caratteristiche che dipendono dal carattere e dal vissuto di ogni persona ma anche dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che spendono troppo online e come i segni zodiacali combattono la solitudine emotiva, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che fanno più fatica ad innamorarsi e perché. Considerando che si tratta di un aspetto legato anche al modo di sentire, è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni zodiacali.

Astrologia: cosa impedisce ai vari segni zodiacali di sperimentare l’amore

Ariete – La paura di limitare la propria libertà

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un senso della libertà personale particolarmente spiccato. Ciò li porta a vivere con pressante paura tutte quelle situazioni che ai loro occhi si profilano come una minaccia. Tra queste c’è anche l’amore. Per quanto possano sentirsi presi da qualcuno, quando iniziano a sentir crescere il sentimento, tendono sempre a fare un passo indietro per paura di dover rinunciare ai propri spazi. A volte basterebbe loro capire che insieme alla persona giusta nulla è più un sacrificio. Senza contare che un rapporto sano consentirebbe loro di essere sempre se stessi e di potersi sentire quindi liberi. Tutte cose che solo un partner molto attento potrà fargli capire, salvando così una storia d’amore che, altrimenti, rischierebbe di essere seriamente compromessa dalle loro paure.

Toro – L’incertezza di non essere ricambiati

Per quanto i nativi del Toro non rientrino tra i segni che fanno fatica ad innamorarsi, alle volte può succedergli di fermare una storia per paura che dall’altra parte non ci sia lo stesso tipo di coinvolgimento. Il più delle volte si tratta di una paura priva di fondamento che scatta in loro solo perché ritengono di non vedere nell’alta persona i segnali tipici dell’amore. Si tratta di un problema che vivono così male da preferire una storia troncata sul più bello che il vivere con addosso troppe paure. Un problema che si potrebbe risolvere semplicemente parlando e comunicando con il partner e che il partner stesso può mediare mostrando loro il proprio coinvolgimento. Una scelta che aiuterebbe l’evolversi della relazione senza particolari intoppi.

Gemelli – La paura dell’abitudine

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che si conoscono bene. Sanno quindi di avere un grande problema con tutto ciò che rientra nella normalità. Così, quando sentono che la relazione sta evolvendo in qualcosa di importante, al punto da coinvolgerne i sentimenti, tendono a bloccarsi. La loro più grande paura? Che il rapporto diventi sempre più monotono e quindi meno piacevole da vivere e che la storia si faccia stagnante, relegandoli in una relazione che non saprebbero come gestire. Una paura che basterebbe discutere per minimizzare il tutto in modo da andare avanti poco alla volta per scoprire cosa ha in serbo il futuro per loro.

Cancro – La paura di soffrire

Un po’ come i nativi del Toro, anche i segni zodiacali del Cancro tendono a non aver grossi problemi ad innamorarsi. Anzi, si può dire che la cosa gli capiti anche piuttosto spesso. Il loro problema è più che altro legato all’avanzamento della storia e al modo di comunicare con il partner. Se temono di non essere amati abbastanza e di poter andare incontro a delusioni o sofferenze, i nativi del segno preferiscono infatti evitare del tutto la cosa. Ciò li spinge a troncare anche rapporti per loro importanti e spesso senza una reale necessità. Il partner, in tal senso, può solo cercare di rincuorarli per tempo in modo da fargli capire di essere preso allo stesso modo e di non avere cattive intenzioni nei loro riguardi. Non è garantito che funzioni ma può fare sicuramente la differenza.

Leone – Il bisogno di sentirsi sempre al primo posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone esigenti e ciò vale anche in amore. Quando provano qualcosa per qualcuno e vivono un sentimento, sentono infatti il bisogno di poter contare sull’altra persona come fosse una sorta di complice. Se ciò non avviene o se i loro bisogni non vengono messi al primo posto, finiscono con il prendere la cosa sul personale, inasprendo il rapporto fino a decidere di concluderlo. A volte, il loro è solo un problema di tempistiche e basterebbe attendere che l’attaccamento e la stima reciproca siano tali da cambiare le cose per far si che i loro bisogni si concretizzano. D’altro canto si tratta anche di persone impazienti e ciò li porta spesso e volentieri a non voler attendere neanche un giorno in più rispetto a quanto interiormente stabilito.

Vergine – Il timore di fidarsi davvero

I nativi della Vergine hanno una visione del mondo molto personale e particolare. Questa li porta a non essere fiduciosi verso il prossimo e la cosa si verifica anche quando il prossimo è il partner. Seppur innamorati, tendono ad aver paura di lasciarsi andare o di essere completamente se stessi perché temono di poter andare incontro a delusioni che non riuscirebbero a sopportare. Un problema che vivono in modo molto forte e che solo un partner in grado di conquistarsi la loro fiducia può riuscire a risolvere, portandoli a tentare piuttosto che a chiudere la storia prima del tempo.

