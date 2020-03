In questo articolo daremo spazio a molteplici varietà di pizza. Idee strabilianti per creare di settimana in settimana varianti di pizza davvero originali. Chi lo ha detto che la pizza è esclusivamente tonda?

Oggi ci cimenteremo in delle preparazioni non affatto classiche quanto piuttosto diverse dal solito. Dimentichiamoci per una volta il tradizionale aspetto della pizza e catapultiamoci in un mondo di specialità, nel rispetto degli ingredienti di base e della lavorazione. 8 IMPASTI per PIZZA pronti per voi!

Avete mai pensato di sperimentare una pizza fuori dagli schemi? A breve, vi mostreremo 8 IMPASTI per PIZZA dei quali non riuscirete più a farne a meno. La base è la medesima, avrete bisogno sempre, per tutte le varianti, di acqua, farina e lievito ma le ricette che seguiranno saranno: in teglia, alla pala, focaccia, integrale, gluten free, farro, cereali, riso.

Cambiamo forma e farina alla pizza? | 8 IMPASTI per PIZZA

Per secoli la pizza venne preparata nella maniera tradizionale, quindi rotonda proprio come la consumavano gli antichi romani. Questo ce lo racconta Virgilio nell’Eneide narrando la leggendaria storia dell’eroe troiano Enea. All’inizio, si trattava di un impasto di pane che poi veniva ridotto in panetti abbastanza simili tra loro.

Oggi, tutti i pizzaioli preparano questi panetti per poi regalare ai nostri palati le migliori pizze della nostra tradizione. Questa continuità storica si è evoluta nel tempo ed ha subito delle variazioni decisamente originali.

Sono nate nel corso degli anni diverse forme di pizza e diverse componenti. Parliamo anche delle farine, attualmente ne troviamo di moltissimi tipi, tutte utili per sfornare delle delizie molto particolari. Vogliamo proporvi non solo una variazione di forma ma anche di sostanza. 8 IMPASTI per PIZZA pronti per essere sperimentati.

Prima ricetta pizza | Pizza in pala

Si chiama pizza in pala oppure pizza alla pala come la chiamano ormai in molti, è un po’ diversa dalla pizza tradizionale, non ha una forma rotonda e può essere farcita maggiormente risaltando così profumi e sapori.

Grazie alla croccantezza dell’impasto viene digerita molto facilmente, e risulta quindi molto leggera. Anche i tempi e a temperatura di cottura sono diversi. La pizza in pala va cotta a temperatura più bassa per cui serve un tempo più lungo.

Ingredienti per l’impasto di una pala, 1kg di farina (mix di farina 00 con W 330 e farina di grano tenero macinata a bassa pressione con l’aggiunta di lievito madre), 150 g di acqua, 30 g di olio extra vergine di oliva, 20 g di sale, 5 g di lievito di birra. Per la farcitura, pomodorini pachino, mozzarella, funghi pioppini cotti a bassa temperatura, spinacio cotto a freddo.

Seconda ricetta pizza focaccia | Focaccia pugliese

Questa variante rappresenta un fiore all’occhiello della terra pugliese. E solitamente arricchita con dei pomodorini ed il gusto è davvero irresistibile.

Per l’impasto, 1kg di farina 00 con forza media (W 250), 750 g di acqua, 200 g di patate lesse, 15 g di lievito di birra fresco, 30 g di olio extra vergine di oliva a, 30 g di sale. Per la farcitura, pomodori rossi a grappolo, olio evo, sale, origano, olive verdi.

Terza ricetta pizza | Pizza senza glutine di grano saraceno

Molte di voi rabbrividiranno di fronte a questa pizza così alternativa anche per il solo fatto di averla etichettata con l’appellativo “pizza” ma, in cucina, conoscere e sperimentare dovrebbero essere sempre le due armi vincenti per scoprire nuovi modi di mangiar sano, soprattutto se questi apportano poi nel tempo enormi vantaggi al nostro organismo e soprattutto senza glutine!

Ingredienti per una persona un pizza, 250 g di farina di grano saraceno, 130 ml di acqua. Per la farcitura, un barattolo di pomodoro San Marzano, mozzarella di riso, basilico fresco, sale, olio extra vergine di oliva.

Quarta ricetta pizza | Pizza in teglia

Viene anche chiamata pizza romana, per un impasto che scrocchia, bello fragrante, dovremmo necessariamente inserire questi ingredienti per avere la croccantezza della classica pizza in teglia.

Ingredienti impasto croccante, 100 g di farina tipo 2,400 g di acqua, 1,5 g di lievito di birra, 75 g lievito madre, 12,5 g di sale, 10 g di olio extra vergine di oliva. Per una farcitura a freddo, ricotta di bufala, carciofo romano saltato in padella, Chips di barbabietola, olio extra vergine di oliva.

Quinta ricetta per un’altra pizza senza glutine | Pizza di riso integrale

Questa è un’altra proposta senza glutine, si tratta di una farina di riso, ma non pensate al riso bianco che è altamente raffinato, la nostra ricetta prevede infatti una farina di riso integrale.

Ingredienti per un altro impasto gluten free, 1000 g di farina integrale di riso, 600 g di acqua, otto 10 g di lievito secco. Per la farcitura proponiamo pesto di basilico fresco, insalata valeriana e mozzarella.

Sesta ricetta CerealPizza | Una pizza ricca di cereali

Qui la ricetta di una pizza gustosa e molto nutriente, ricca di cereali. Potete trovare delle farine già pronte che contengono un mix di cereali tra cui avena, segale e vari semini.

Ingredienti per un impasto a prova di cereali, 1000 g di farina ai 4cereali (potete tranquillamente utilizzarne con più o meno cereali, di solito queste farine hanno un colore bruno), 600 g di acqua, otto 10 g di lievito secco. Per la farcitura proponiamo prosciutto crudo e scaglie di formaggio stagionato a scelta oppure mozzarella.

Settima ricetta 100% integrale | Pizza integrale

Impariamo anche a fare a meno delle farine bianche e quindi raffinate e cimentiamoci nella ricetta tutta integrale della pizza.

Ingredienti per un impasto 100% integrale, 1000 g di farina integrale, 600 g di acqua, otto 10 g di lievito secco. Per la farcitura passata di pomodoro e olive nere denocciolate, un filo di olio evo a crudo.

Ottava ricetta con un solo cereale | Pizza di farro

Impasto fatto con un solo cereale dalle 1000 proprietà nutrizionali, assaporate il gusto di una pizza tutta particolare: pizza di farro.

Ingredienti per una pizza di un solo cereale: il farro, 1000 g di farina di farro, 600 g di acqua, otto 10 g di lievito secco. Per la farcitura cicoria, ricotta, mozzarella, olio evo a crudo.

La pizza è un’arte intramontabile, una poesia che ogni volta ci rende felici come la prima volta. La pizza è convivialità, fame, impegno nella preparazione. Chi ama la pizza non potrà che testare questi 8 impasti alternativi e sbizzarrirsi con tutti i condimenti preferiti.