Coronavirus | Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere sospetta che Giuliana De Sio possa aver contagiato nove persone

Antonio Mirra, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, paese in provincia di Caserta, sospetta che Giuliana De Sio abbia contagiato 9 persone. Il motivo?

L’attrice, in una recente intervista, ha raccontato di aver scoperto di aver contratto il virus a metà febbraio e il sindaco fa notare, attraverso Facebook, che il giorno 24 lei ha tenuto uno spettacolo teatrale proprio a Santa Maria Capua Vetere e che due persone che hanno assistito allo show sono risultate essere positive.

Il sindaco fa notare anche che la ricostruzione dei fatti spetta alla Asl e non a lui, ma ritiene che un cittadino che si scopre essere positivo al coronavirus, soprattutto se questo è un personaggio pubblico, dovrebbe informare subito le autorità competenti e non soltanto in un secondo momento.