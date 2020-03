È nata una campagna a favore di cani e gatti e contro l’abbandono per paura del Coronavirus.

In seguito ad una registrazione elevata di abbandoni di animali da compagnia riportata dall’Aidaa, è nata una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Noi non siamo contagiosi”. Lo scopo è quello di sensibilizzare chi ha cani, gatti o altri animali da compagnia a non abbandonarli in quanto non contagiosi.

Per approfondire l’argomento e saperne di più sulla campagna, guarda il video e clicca qui → Coronavirus: Parte la campagna “Noi non siamo contagiosi”